Concierto para guitarra y orquesta, programa familiar y música de China en U. de Chile

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile cierra el mes de septiembre el viernes 26 y sábado 27 a las 19:30 en la Gran Sala Sinfónica Nacional, con un concierto denominado “De Bohemia a Viena”, que incluye obras de Bedřich Smetana, Mario Castelnuovo-Tedesco y Richard Strauss.

Bajo la batuta del director británico Andrew Gourlay, el concierto contará también con la participación del destacado solista en guitarra chileno-británico Emmanuel Sowicz.

Gourlay, reconocido por su versatilidad en repertorios sinfónicos y operísticos, obtuvo en 2010 el Primer Premio en el Concurso Internacional de Cadaqués, lo que le permitió dirigir a más de 29 orquestas alrededor del mundo. Su carrera incluye presentaciones con la Philharmonia Orchestra, las orquestas de la BBC, la Filarmónica de Londres, la Filarmónica de Róterdam, la Filarmónica de Auckland, la Sinfónica de Melbourne y la Sinfónica de San Diego, entre muchas otras.

Asimismo, participa regularmente en los BBC Proms, uno de los festivales más importantes de Europa, donde ha conducido a la Sinfonietta de Londres y a la Orquesta de Conciertos de la BBC en hitos como la conmemoración de los 40 años del concurso BBC Young Musician.

El programa que dirigirá propone un recorrido por tres universos sonoros distintos. Partirá con El Moldava de Bedřich Smetana, poema sinfónico que describe el curso del río Moldava, desde sus nacientes hasta su desembocadura en el Elba. La obra es emblema del nacionalismo checo y de la capacidad de la música para retratar la identidad de un pueblo.

Continuará con Mario Castelnuovo-Tedesco y su Concierto para guitarra n.º 1 en re mayor, el que marcó un antes y un después en la consolidación de la guitarra como instrumento solista en el ámbito sinfónico. Alegre, lírico y con tintes caballerescos, será interpretado por Emmanuel Sowicz, uno de los guitarristas chilenos con mayor proyección internacional.

Formado en el Conservatorio Izidor Handler y luego en la Universidad de Chile, continuando sus estudios en la Royal Academy of Music de Londres, para perfeccionarse más tarde en el Mozarteum de Salzburgo. En 2025 fue distinguido como Associate of the Royal Academy of Music (ARAM) en reconocimiento a su trayectoria. Obtuvo en 2017 el Primer Premio y Premio del Público en el Concurso Internacional Dr. Luis Sigall de Viña del Mar, y en 2018 ganó el Concurso Internacional de Guitarra de Londres. Se ha presentado en escenarios de Europa, Asia y América Latina, en lugares emblemáticos como Abbey Road Studios, St Martin-in-the-Fields y Kings Place. Ha tocado para personalidades como Arvo Pärt, Sting y la Princesa Real Anne.

El programa cerrará con Richard Strauss y Der Rosenkavalier Suite, selección de los momentos más célebres de la ópera homónima, donde Strauss rinde homenaje a la tradición vienesa del vals a través de una orquestación brillante y expresiva.

Concierto familiar con las voces de la Camerata Vocal

Previo al concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, el viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas en la nueva sala de ensayo del Coro Sinfónico (ubicada en el sexto piso de VM20), la Camerata Vocal Universidad de Chile, dirigida por Juan Pablo Villarroel, presentará por primera vez el Concierto Familiar “Arrullo”, basado en el proyecto pionero implementado por el CEAC y la JUNJI de la Región Metropolitana.

Pensado especialmente para niños y niñas de salas cuna y jardines infantiles, este programa recopila nanas y canciones de cuna tradicionales, junto a piezas con textos de Gabriela Mistral, las que han contado con arreglos musicales por parte de Moisés Mendoza, miembro de la Camerata Vocal. Entre las obras destacan Duérmete, Mi niña, La lechuza, A la nanita nana, Dame la mano y danzaremos, por mencionar algunas.

El concierto contará con acompañamiento de guitarra, violonchelo y cuencos sonoros, creando una atmósfera envolvente que invita al vínculo afectivo a través de la música, siendo una experiencia sensorial que conecta ternura, cuidado y arte.

Intercambio cultural con la riqueza de la música de China

En tanto, el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas llegará a la Gran Sala Sinfónica Nacional “Canción de una música de Pipa – disfrutar de China”, un espectáculo presentado por el Conservatorio de Música de ese país, en colaboración con la Embajada de la República Popular China en Chile.

El concierto ofrece un viaje a través de diez piezas de música de cámara que combinan tradición y modernidad, interpretadas con instrumentos como la pipa, el yangqin, el ruan, el huqin, la flauta y la percusión. Entre los intérpretes se encuentran la maestra Yang Tingting, referente mundial de la pipa; el virtuoso del yangqin Xiong Junjie; y la multifacética Zheng Yifan, además de Tan Xin (erhu), Yin Xi (flauta) y Wang Zhenzi (tambor).

La propuesta busca acercar la riqueza cultural de China al público chileno, mostrando cómo las sonoridades ancestrales dialogan con creaciones contemporáneas en una experiencia inmersiva y vibrante.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada 2025 se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida de Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.