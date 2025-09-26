Premios Pedro Sienna 2024 otorgó reconocimiento a la trayectoria a Carmen Castillo

La cineasta Carmen Castillo (Santiago, 1945) recibió este viernes el Premio Pedro Sienna a la Destacada Trayectoria 2025, en un evento que se realizó en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

Castillo se inició en el cine luego de su exilio en 1974, expulsada del país tras el asesinato de su pareja, el líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Enríquez.

Su debut como documentalista fue con el largometraje “Los muros de Santiago” (1983), dando inicio a una carrera centrada mayoritariamente en la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y las acciones y consecuencias de ésta.

Entre su filmografía destacan “La flaca Alejandra” (1994), “El país de mi padre” (2004), “Calle Santa Fe” (2007), entre otras. Actualmente se encuentra en plena producción del documental “Memorias de un olvido”, su nuevo largometraje.

Durante la ceremonia se hizo entrega también del Premio Lihuén a la Mejor Película Iberoamericana, nuevo galardón anual otorgado por la Academia de Cine de Chile, que busca reconocer lo más destacado del cine de la región, consolidando un espacio de encuentro y valoración para nuestras historias en la gran pantalla. Este año la cinta ganadora fue “Ainda Estou Aquí” (Brasil), dirigida por Walter Salles.

Sector primordial

La jornada estuvo encabezada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, quien compartió con equipos realizadores y elencos de las producciones nominadas y ganadoras.

“Los Premios Pedro Sienna son fundamentales. No solo nos dan la oportunidad de premiar lo mejor de nuestro cine, sino que también diversos oficios que están atrás de las producciones, muchos de los cuales no siempre son reconocidos. Felicito a las personas nominadas y ganadoras, su talento y trabajo representan la tremenda calidad y diversidad del cine y la industria audiovisual nacional, y son un impulso para continuar trabajando en el fortalecimiento de un sector primordial en el desarrollo de Chile”, destacó la secretaria de Estado.

La ministra aprovechó el encuentro con el sector para anunciar que desde este año, y a petición de las familias de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, el Día Nacional del Cine se instaura oficialmente como Día del Cine Chileno, a conmemorarse el 29 de noviembre.

Decisión final

La decisión final de los Premios Pedro Sienna 2024 contó con 396 profesionales del audiovisual chileno, quienes tuvieron que visionar 42 obras estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

“Nos llena de orgullo ampliar las posibilidades de conocer nuestro cine con los Premios Pedro Sienna, donde los pares premian a sus pares, gracias a una alianza entre la Academia y el Ministerio de las Culturas, que ha puesto toda su convicción en recuperarlos”, señala Lorena Giachino, documentalista y secretaria ejecutiva de la Academia de Cine de Chile.

“Los nominados y ganadores dan cuenta de la diversidad de miradas, lenguajes y formatos, y refrendan la calidad de las obras que se están creando, con el reconocimiento, además, de todos los oficios que están detrás de las producciones y que no siempre son reconocidos. Tuvimos una importante participación de los miembros de la academia en el proceso de votación, para nominar y premiar las películas del 2024. El cine chileno sigue brillando internacionalmente y estos premios son una instancia para celebrarlo”.

La ceremonia contó con la animación de Elisa Zulueta y Paloma Salas y con la presentación del músico nacional Pedro Piedra (“Inteligencia dormida”). La entrega fue transmitida en vivo y puede revisarse en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas.

Ganadores y ganadoras Pedro Sienna 2024

Mejor largometraje Ficción: “El ladrón de perros”.

Mejor largometraje Documental: “La fabulosa máquina de cosechar oro”.

Mejor guion: Bernardo Quesney, Simón Soto, Valeria Hernández — “Historia y geografía”.

Mejor cortometraje: “El Canon”.

Mejor interpretación protagónica femenina: Amparo Noguera — “Historia y geografía”.

Mejor interpretación protagónica masculina: Gastón Salgado — “Los afectos”.

Mejor interpretación secundaria femenina: Catalina Saavedra — “Historia y geografía”.

Mejor interpretación secundaria masculina: Steevens Benjamin — “Historia y geografía”.

Mejor dirección: Alfredo Pourailly — “La fabulosa máquina de cosechar oro”.

Mejor dirección de arte: Natalia Geisse, Cristóbal León, Joaquín Cociña — “Los hiperbóreos”.

Mejor dirección de fotografía: Sergio Armstrong — “El ladrón de perros”.

Mejor diseño de vestuario: Muriel Parra — “El lugar de la otra”.

Mejor maquillaje: Mercedes Errázuriz — “Animalia paradoxa”.

Mejores efectos especiales: Cristóbal León, Joaquín Cociña — “Los hiperbóreos”.

Mejor montaje: Javiera Velozo, Alfredo Pourailly, Melisa Miranda — “La Fabulosa máquina de cosechar oro”.

Mejor música original: José Miguel Miranda, Miguel Tobar — “El lugar de la otra”.

Mejor diseño sonoro: Roberto Espinoza — “La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro”.

**Premio a la destacada trayectoria: Carmen Castillo Echeverría.

**Premio Lihuén Academia de Cine de Chile a la Mejor Película Iberoamericana: Ainda Estou Aquí.

Con esta nueva edición, los Premios Pedro Sienna reafirman su papel como una instancia de encuentro y reconocimiento, que celebra a quienes hacen posible el cine chileno y proyecta con fuerza su futuro en la pantalla nacional e internacional.