21º IN-EDIT CHILE adelanta parte de su programación

El 21º IN-EDIT CHILE adelantó parte de su programación, con los diez primeros estrenos internacionales confirmados.

El evento se realizará del 4 al 10 de diciembre en Santiago y del 11 al 13 una muestra en Valparaíso, dedicado al cine y documental musical.

Los estrenos incluyen nuevas cintas sobre rock clásico y psicodelia, indie, canción política y activismo; jazz y conmovedoras biografías de artistas de influyente huella, con estrenos de seis países.

Estos incluyen desde el más relevante nombre del nuevo hip-hop de Irlanda, a la historia de una mujer clave en la historia de los Rolling Stones; de registros espontáneos de fans, a fantasía animada británica; de experimentación narrativa en baja fidelidad, a un cruce hard-bop entre Suecia y Estados Unidos.

Los organizadores además anunciaron que durante noviembre darán a conocer el resto de la programación oficial.