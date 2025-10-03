Clase magistral gratuita de músicos de Silvio Rodríguez a jóvenes de La Pintana

Teatro Municipal de La Pintana, Santa Rosa 12975, La Pintana.

Viernes 3 de octubre – 18:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

La presencia de Silvio Rodríguez en Chile, en el marco de su gira que incluye cuatro actuaciones en el Movistar Arena, posibilitó que tres músicos del staff permanente del cantautor anunciaran una visita a La Pintana con el objetivo de realizar una clase magistral para jóvenes.

Allí parte del equipo del trovador isleño se reunirá con nuevas generaciones que sueñan, algún día, llegar a los grandes escenarios del mundo.

Oliver Valdés, batería; Jorge Reyes, contrabajo y Jorge Aragón, piano serán los encargados de llenar de música y color la sala artística del sector sur de Santiago.

A ellos se sumarán los alumnos de la Big Band de La Pintana que bajo la batuta del profesor Emanuel Valencia interpretarán éxitos del poeta y compositor isleño.

“Para nosotros es un gran honor recibir a estos tremendos músicos. Será un evento gratuito y abierto a la comunidad donde podremos conocer cómo es el trabajo de estos grandes maestros que realizan su trabajo junto a uno de los más grandes intérpretes el mercado hispano parlante”, señaló Claudio Espinosa, Director de la Corporación Cultural de La Pintana.