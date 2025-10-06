Evento reúne a destacados intelectuales en torno a la figura de Andrés Bello

Andrés Bello, es considerado como el más grande humanista de Iberoamérica. Creó en 1942 la Universidad de Chile y fue su primer rector entre 1842 y 1845. Destacado intelectual, escritor, especialista en derecho, fue también senador entre 1837 y 1864 por tres periodos consecutivos y redactó el Código Civil chileno.

A 160 años de su fallecimiento (1781-1865), la Universidad de Chile le rendirá homenaje a través de “Andrés Bello 160 años”, evento académico que reunirá a destacados intelectuales, premios nacionales e investigadores en torno a su obra, quienes explorarán la vasta influencia de Bello.

La ceremonia se realizará el próximo miércoles 8 de octubre a las 10:00 horas en el Salón de Honor de la Casa Central de la U. de Chile, y contará con la presencia de la rectora de la U. de Chile, Rosa Devés Alessandri, autoridades universitarias, académicos, y estudiantes.

Organizado por la Cátedra Andrés Bello de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la jornada pondrá énfasis especial en la visión humanista y latinoamericanista de Bello, contando con la participación de destacados intelectuales quienes analizarán su obra y figura.

Entre ellos destacan Miguel Castillo Didier, profesor Emérito de la U. de Chile y célebre helenista, reconocido traductor de Kavafis y experto en literatura griega que participará del primer panel con la ponencia “Bello también helenista: el dolor tras el trabajo”; Grinor Rojo, latinoamericanista e investigador literario, destacado estudioso del pensamiento y la literatura latinoamericana aportará una visión crítica y profunda con su presentación “Bello, el ideólogo”.

Asimismo, este encuentro académico contará con la participación de diversos Premios Nacionales. Entre ellos, Bernardino Bravo Lira, historiador, Premio Nacional de Historia y profesor Emérito de la U. de Chile. También estará Iván Jaksic, uno de los principales biógrafos de Andrés Bello, Premio Nacional de Historia, que dictará la Conferencia Principal bajo el título “Editar a Bello”.

El evento contará con la presencia de autoridades, como el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle Vial, quien tendrá la responsabilidad de cerrar las presentaciones con su discurso, bajo el título “Sufrimientos de Andrés Bello”.

También estarán presentes, Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado, quien expondrá sobre “Bello y el Derecho Público” y Alfredo Matus, Profesor Emérito de la Universidad de Chile ex Director de la Academia Chilena de la Lengua.

Ciencia, Derecho y Crítica Histórica

El programa cubrirá el amplio espectro del pensamiento bellista, el cual estará divido en áreas y temáticas:

Contexto y Derecho Histórico: El historiador Alfredo Jocelyn-Holt analizará “Liberales y conservadores en la época de Bello”. La historiadora del Derecho, María Angélica Figueroa examinará “El principio de sistematicidad racionalista y la Codificación Civil chilena” en el primer panel de la tarde.

Ciencia y Cosmografía: Los astrónomos Mario Hamuy y Luis Campusano desentrañarán la faceta científica de Bello en el Panel 2, con ponencias sobre su obra “Cosmografía”, históricamente olvidada.

Derecho Contemporáneo: Los constitucionalistas Fernando Atria y Lucas Sierra, junto a la destacada penalista María Inés Horvitz, abordarán el legado de Bello en el Código Civil y la judicatura moderna.

Más información: https://uchile.cl/agenda/233063/jornada-andres-bello—160-anos