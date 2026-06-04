Gonzalo Martner y promesa de crecimiento del 4% de Kast: “Es un deseo” pero “los datos no apoyan”

El doctor en Economía y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, cuestionó las metas económicas planteadas por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública, particularmente el compromiso de alcanzar un crecimiento de 4% y reducir el desempleo a 6% hacia el término de su mandato.

Según el economista, dichas proyecciones no encuentran respaldo en los propios antecedentes entregados recientemente por el Ministerio de Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas. “Evidentemente un deseo”, respondió Martner, en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler, al ser consultado sobre la viabilidad de los objetivos presidenciales.

El académico explicó que el informe elaborado por la Dirección de Presupuestos contiene las proyecciones oficiales del actual Gobierno para los próximos años y que, incluso bajo escenarios optimistas, las cifras están lejos de las metas planteadas por el Mandatario.

“En esas proyecciones, el actual gobierno, no el anterior, el actual gobierno dice que en un escenario muy optimista, en donde tengan un efecto rápido e inmediato las rebajas de impuestos a las grandes empresas sobre la inversión de esas empresas, y que se expanda, por lo tanto, la inversión, y que eso genere más actividad, aumente el consumo, etcétera”, señaló.

Martner sostuvo que incluso bajo esos supuestos favorables, las estimaciones oficiales muestran un crecimiento considerablemente menor al prometido. “Si se cumplen esas visiones, esos deseos optimistas, entonces la economía crecería hacia el 2029 en un 3,1%. Es el informe oficial del Ministerio de Hacienda”, afirmó.

Por ello, consideró contradictorio que el Presidente mantenga objetivos más ambiciosos que los contemplados por los organismos técnicos de su propia administración. “Entonces, a uno le resulta un poco incongruente que el presidente en su cuenta no tome nota de lo que su nuevo gobierno está diciendo, y mantenga esto que no quisiera sino calificar como unos buenos deseos”, indicó.

“En fin, quién es uno para estar en contra de los buenos deseos de nadie, pero digamos que los datos no apoyan esa posibilidad. Entonces el objetivo no acompaña mucho la posibilidad de que se realicen”, agregó.

El académico también abordó el complejo escenario económico para este año y advirtió que las cifras de actividad conocidas hasta ahora muestran señales preocupantes. Martner recordó que durante los primeros cuatro meses de 2026 la economía acumuló una contracción de 0,7%, por lo que será necesario un cambio importante de tendencia durante el resto del año para evitar una recesión.

“Ha ocurrido un tercio del año registrado, los cuatro primeros meses la economía cayó un menos 0,7%. Entonces tendría que haber una recuperación, una expansión de la economía en los trimestres que siguen”, sostuvo.

A su juicio, una recuperación significativa requeriría condiciones que hoy no parecen probables, especialmente en materia monetaria. “Para que eso ocurra tendrían que pasar dos cosas: que bajen las tasas de interés, pero eso no va a ocurrir porque el Banco Central ha decidido no hacerlo”, señaló.

Martner cuestionó además la estrategia del instituto emisor para enfrentar las presiones inflacionarias y sostuvo que el Gobierno tendrá que asumir un rol más activo si busca evitar una desaceleración más profunda. “Entonces el gobierno tiene que actuar, y para actuar tiene que permitir que haya un cierto déficit fiscal razonable, dentro de los márgenes que el Estado de Chile mantiene”, afirmó.

El economista también relativizó las advertencias sobre el nivel de endeudamiento del país, señalando que Chile mantiene indicadores inferiores a los de otras economías desarrolladas. “La deuda pública respecto del PIB en Chile actualmente es del orden de 41 o 42%. En el promedio de la OCDE es de 110%, en Japón es del 220%”, indicó.

En ese contexto, planteó que el Ejecutivo enfrenta una disyuntiva entre impulsar medidas de reactivación o aceptar una desaceleración económica más severa. “O reactivamos la economía para no tener una recesión en 2026 y vamos a tener un mayor déficit fiscal y un incremento del endeudamiento razonablemente, o tenemos una recesión”, afirmó.

Martner advirtió que una contracción económica tendría consecuencias directas sobre el empleo y los ingresos de las familias. “Una recesión son menos empleos, menos consumo en las familias, y una espiral recesiva”, sostuvo.

Finalmente, alertó sobre los riesgos de permitir que ese escenario se consolide. “Por eso es que es tan importante evitar las recesiones, porque una vez que se desencadenan, se alimentan a sí mismas”, concluyó.