Chileno Alfredo Jaar firma carta donde artistas piden ser excluidos de premios de Bienal de Venecia

Varias decenas de artistas participantes en la Bienal de Arte de Venecia han solicitado a la organización no ser incluidos en los premios de esta edición, que deberá decidir el público tras la dimisión del jurado.

Se trata de un capítulo más en la crisis abierta en el certamen. A finales de abril el jurado dimitió en bloque debido a la polémica generada por la presencia de los pabellones de Rusia e Israel, países con líderes “acusados de crímenes de lesa humanidad”.

Tras esta dimisión, la Bienal anunció que los premios serían decididos por los visitantes del evento y el anuncio del ganador sería retrasado del 9 de mayo hasta el 22 de noviembre.

Poco después, medio centenar de artistas participantes anunciaron en la revista de arte contemporáneo E-Flux, una de las más prestigiosas del sector, su retirada de los premios en solidaridad con el jurado.

Pese a este anuncio, el nombre de estos participantes ha permanecido en el listado de las votaciones que han recibido por correo electrónico cada visitante para emitir su veredicto.

Por ello, los participantes han publicado un nuevo comunicado en la misma revista -firmada por 77 artistas de 39 pabellones- en el que aseguran que han enviado otra carta a la Bienal para pedir su retirada de los premios, pero no han obtenido respuesta.

Entre los firmantes se encuentran artistas como el chileno Alfredo Jaar, Laurie Anderson, Walid Raad, Lubaina Himid, María Magdalena Campos-Pons, Zoe Leonard, y los artistas de los pabellones de España (Oriol Vilanova), Inglaterra (Lubaina Himid), Italia (Chiara Camoni) y Dinamarca (Maja Malou Lyse, DIS, Chus Martínez, Commons Accounts).

En la carta, los firmantes aseguran que su retirada de los premios la hicieron “en solidaridad” con el jurado y “en defensa de su derecho a deliberar y articular libremente los fundamentos de sus decisiones, con conciencia y sin temor a represalias”.

“Para que quede claro: no tenemos ningún problema con que los visitantes voten por los premios -añaden-. Pero crear los premios en esta etapa desvía la atención de la renuncia del jurado y contradice directamente el proceso que todos acordamos al aceptar la invitación para exponer nuestra obra. No queremos formar parte de esto”.

Los artistas, al no haber recibido respuesta de la Bienal, aseguran que han iniciado pasos para tomar acciones legales.

Según declaraciones de un portavoz de la Bienal al diario The New York Times, la organización ha decidido mantener los nombres de los artistas en la papeleta para “garantizar la libertad de expresión de todos los visitantes” al votar.

Y añadió “los votos emitidos a favor de artistas o pabellones que firmaron el rechazo no se tendrán en cuenta”.

Uriel Orlow, un artista suizo que está entre los firmantes, ha señalado al diario estadounidense que la Bienal de Arte está faltando al respeto a los artistas al no retirar sus nombres de la lista de nominados, y también a los visitantes por permitirles votar por artistas que no deseaban recibir los premios.