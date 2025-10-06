Lanzamiento del libro “Retrato de una ausencia”

Sala C1, Centro Cultural GAM, Alameda 327, Metro UC.



Miércoles 15 de octubre – 19:30 horas.

“Retrato de una ausencia. En busca de mi tío desaparecido” es el nuevo libro de la periodista Tania Tamayo Grez.

En él se reconstruye la vida y la desaparición de Manuel Jesús Tamayo Martínez, joven militante del Partido Socialista, en la perspectiva íntima de su sobrina, en un acto de memoria, amor y justicia. En “Retrato de una ausencia”, Tania Tamayo se sumerge en la historia de su tío detenido y desaparecido durante la Operación Cóndor, en abril de 1976.

Tenía veinticuatro años cuando fue arrestado en una calle de Mendoza, Argentina, junto a dos de sus compañeros de partido, por agentes de seguridad de la dictadura militar argentina. Nunca más se supo de ellos.

Dueña de una prosa íntima y profundamente humana, la autora entrelaza archivos, historia política, recuerdos familiares y objetos que han sobrevivido al tiempo. Al mismo tiempo, combina su formación periodística con una escritura sensible, transformando la investigación en una novela de no ficción que conmueve y remueve, escrita desde el corazón del duelo, la memoria y el amor familiar.

Por eso, este libro no solo es una búsqueda personal, sino también una memoria colectiva que hace resonar las heridas más profundas de Chile, como lo sigue siendo la desaparición forzada. En ese sentido, Retrato de una ausencia aporta al debate actual sobre derechos humanos, justicia y verdad.

La presentación del libro contará con la participación del periodista Juan Pablo Meneses y el actor Daniel Alcaíno, además de la presentación musical de Daniela Matamala.

Tania Tamayo Grez es una periodista y académica chilena, profesora y exdirectora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, con sólida trayectoria en investigación y narrativa periodística. Entre sus obras destacan Caso Bombas. La explosión de la Fiscalía Sur (Ediciones B, 2012), Todos somos Manuel Gutiérrez, un mártir de la democracia (Ediciones B, 2015), Incendio en la Torre 5: Las 81 muertes que gendarmería quiere olvidar (Ediciones B, 2016, galardonado con el Premio Municipal de Literatura de Santiago), El negocio del agua (con Alejandra Carmona, Ediciones B, 2019, finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago) y El gran vuelo terrible. La tragedia del Casa 212 en Juan Fernández (Ediciones B, 2022). Becaria de la Universidad de Columbia para el curso de periodismo de investigación de la Fundación Gabo. Ha colaborado con medios como Rocinante, CIPER, Revista Paula, The Clinic y TVN. En la actualidad realiza el doctorado en Historia Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona.