Peter Kornbluh inaugura jornada conmemorativa por los 50 del Plan Cóndor en el Museo de la Memoria

A 50 años de la primera reunión del Plan Cóndor – el sistema de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que persiguió y eliminó a miles de personas por motivos políticos – el Museo de la Memoria y los DDHH convoca a una jornada de reflexión y dialogo interdisciplinario con entrada gratuita y previa inscripción.

El encuentro se realizará este jueves en el auditorio del Museo y reunirá a víctimas, familiares, defensores de derechos humanos y académicos con el objetivo de generar una conversación sobre los alcances históricos, políticos, sociales y humanos del Plan Cóndor.

La jornada abrirá con una conferencia inaugural a las 10:00 horas, del destacado investigador Peter Kornbluh, quien ha dedicado décadas a la desclasificación de documentos secretos del gobierno de EEUU relacionados con la dictadura de Augusto Pinochet y otras intervenciones en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.

Destaca también el periodista e investigador brasileño Roberto Simon, autor del libro “El Brasil de Pinochet: La dictadura brasileña, el golpe en Chile y la Guerra Fría en América del Sur”, una obra reveladora que examina el papel de la dictadura brasileña en el contexto del golpe de Estado en Chile, las conexiones entre las dictaduras sudamericanas y la influencia de la guerra fría en la política del continente.

A lo largo del día se desarrollarán 3 mesas temáticas que permitirán distintas aproximaciones a esta operación transnacional de represión política.

PROGRAMA



Palabras de bienvenida y conferencia inaugural de Peter Kornbluh

09.30 hrs

Investigador del National Security Archive (EEUU), referente internacional en el estudio del intervencionismo estadounidense en América Latina y el acceso a archivos desclasificados.



Mesa 1. Plan Cóndor: Miradas retrospectivas de los Estados a 50 años

11:15 – 12:30 hrs



Panelistas participantes:

Ana Inés Rocanova, Embajadora de la República Oriental del Uruguay

Embajadora de la República Oriental del Uruguay Paula Franco , coordinadora general de Políticas de Memoria y Verdad del Ministerio de los Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil (online).

, coordinadora general de Políticas de Memoria y Verdad del Ministerio de los Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil (online). José Agustín Fernández , Director Museo de la Justicia (online)

, Director Museo de la Justicia (online) Gloria de la Fuente , Subsecretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile.

, Subsecretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile. Moderación: Matilde Burgos Silva

Mesa 2. La voz de víctimas, testigos y defensores: experiencias compartidas

15:00 – 16:15 hrs



Panelistas participantes:

Paulina Veloso (ex esposa de Alexei Jaccard)

(ex esposa de Alexei Jaccard) Laura Elgueta (víctima y familiar)

(víctima y familiar) Cristián Cruz (abogado)

(abogado) Anatole Larrabeiti (víctima)

(víctima) Moderación: Tatiana Lorca

Mesa 3. Abordajes interdisciplinarios sobre Plan Cóndor

16.30 hrs



Panelistas participantes:

Roberto Simo n (investigador de Brasil)

n (investigador de Brasil) Voluspa Jarpa (artista visual chilena)

(artista visual chilena) Nicolás Mederos (escritor uruguayo)

(escritor uruguayo) Moderación: Liliana García