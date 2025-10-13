Ali Queen, la pequeña artista que llama a las infancias con un mensaje de amor niños y animales

El pasado sábado la artista Ali Queen estuvo presente en el El FestiValiente, el show de talentos que invita y reúne a las infancias, y que, en esta cuarta edición, tuvo como animadora oficial a la destacada comunicadora y bailarina, Amandancer.

La jornada estuvo llena de arte, cultura y mucha equidad y se realizó en la Casona Grande del Adulto Mayor, en el Parque Quinta Normal, en Santiago, en la Región Metropolitana.

La música y la entretención, desde las 15:00 horas, estuvo cargo de Guaypes Club, Ali Queen, Murga Corre Vuela y otras niñas y niños que mostraron su talento frente al público santiaguino.

La energía de Amanda, conductora de “¿Qué sucede?” de TVN en NTV Chile, estuvo presente en el escenario con malabaristas, show de talentos y talleres en vivo.

Apadrinada

Ali Queen, de tan sólo 10 años de edad, es una artista emergente, apadrinada por los exponentes del género urbano chileno Loyaltty y MartinWhite.

En la instancia, Ali Queen cantó “Choco Choco Lala” y su nuevo estreno en exclusiva “Huellas en el Corazón”, canción sobre los animales en el marco del Día Internacional de la Niña y Mes de los Animales.

“La verdad es que estoy súper contenta. Este evento ha estado de muy buen ánimo. Esta es la cuarta edición del FestiValientes y estoy muy emocionada. Además que estoy animando con mi compañera Maca lo hemos hecho súper bien y también estuvimos con el show de talentos”, dijo Amandancer.

“Ali Queen es muy seca. Me gustó mucho”. Consultada sobre si le gustaría ser su coreógrafa, respondió “sí, sí me gustaría, me gustaría trabajar con ella”.

Por su parte, al ser consultada Ali Queen sobre qué se siente estar en este evento tan importante para las infancias, respondió que “bien, bacán. Voy a cantar. Voy a interpretar la próxima canción que se viene en mi canal y otra que ya salió que fue mi primera canción: ‘Choco Choco Lala’ y el próximo estreno ‘Huellas en el Corazón’”.

Además, este último lanzamiento va con un mensaje a los animalitos, para “que adopten a los animales; a que les ayuden y así. Eso es hermoso. Precioso”.

Trayectoria

-¿De dónde eres? ¿Dónde naciste y creciste?

-Soy de Santiago de Chile. De la periferia, Peñalolén. Nací en Peñalolén y sigo e viviendo en la misma comuna.

-Eres chilena. Tienes 10 años y ya trabajas con el movimiento del género urbano nacional. Tu padrino y madrina son Martinwhite y Loyaltty ¿cómo nace su conexión?

-Bueno, esto nace porque mi padre, Claudio, es manager de ambos artistas y he visto como ellos siguen creciendo a mi lado, desde antes que empezaran a hacer música. Entonces, obviamente siempre un vínculo. Hacemos TikTok. Orgánico.

-¿Cómo nace tu interés por la música? ¿Qué eres ser cantante? ¿Qué pasó en tu vida que te montó a ser artista? ¿Por qué decidiste ser artista?

-Porque crecí al lado de Martinwhite y Loyaltty. Los vi y me empezó a parecer muy interesante su música y después me motivé a ser cantante.

-¿Quién es tu chileno y/o chilena favorita?

-Mi chilena favorita obviamente es la Loyaltty. Y, tengo dos chilenos favoritos que son el Martinwhite y el Kidd Voodoo.

-¿Qué te parece lo que están haciendo los y las artistas acá en Chile?

-Me parece muy interesante, porque a ellos le va bien en su carrera y eso igual me motiva a mí.

-¿A qué edad fue tu primera canción?

-A los 9 años.

-¿Cómo es el público que te escucha?

-Últimamente he tenido mucha visita en México. Me mandan muchos mensajes desde allá y también en Chile. Así es mi público y me encanta.

Link de Spotify de Ali Queen: https://open.spotify.com/intl-es/artist/3PbJYNpNx2i70knQx7pQL9

Link de YouTube de Ali Queen: https://www.youtube.com/watch?v=aJ0bgsqj-cY

Link de TikTok: https://www.tiktok.com/@aliqueen.oficial