Bajista de Limp Bizkit muere a los 48 años

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de la banda estadounidense de nu metal Limp Bizkit, murió a la edad de 48 años, informó la BBC.

El grupo compartió la noticia en sus redes sociales, y lo calificó de “alma en el sonido”.

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podrá ser reemplazado. Su talento era sencillo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, indicó la banda.

No se relevó su causa de muerte.

Limp Bizkit, compuesta por Fred Durst, John Otto, DJ Lethal, Wes Borland y Rivers, se formó en 1994. Entre sus discos figuran Significant Other y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.

“Estamos en shock”, escribió DJ Lethal, cuyo nombre real es Leor Dimant, bajo el anuncio en Instagram. También pidió a sus seguidores respetar la privacidad de la familia de Rivers.