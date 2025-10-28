Artista chilena obtiene cuarto lugar en Bienal de Florencia

La artista textil chilena Cecilia Acevedo obtuvo el cuarto lugar en la Bienal de Florencia, que terminó este domingo.

Acevedo logró el galardón con su obra “Nulla Lux Nulla Nox”, tejida completamente a crochet y con hilados de la marca Revés Derecho, “Nulla Lux Nulla Nox” (“Ni luz ni oscuridad”).

La obra fue confeccionada en Talca está inspirada en la pintura “El ángel caído” del pintor francés Alexandre Cabanel.

La XV edición de la Bienal de Florencia contó con más de 550 expositores y 1.500 obras de arte provenientes de 84 países representados, incluido el cineasta estadounidense Tim Burton.

Avedaño inició su carrera artística en noviembre de 2021, presentando por primera vez su obra en ArtWeek Santiago. Desde entonces, ha desarrollado exposiciones en Chile, España, Portugal e Italia; múltiples galardones internacionales como el Premio Botticelli, Leonardo Da Vinci Edición de Oro, Velázquez & Goya, entre otros; y el reconocimiento de Forbes Chile, que la incluyó entre los “50+ creativos de Chile”.

También fue destacada en la Gold List de Art Market Magazine dentro de los mejores artistas contemporáneas de hoy (edición N°8).