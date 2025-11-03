AC/DC anuncia concierto en Chile

La banda AC/DC anunció este lunes un concierto en Chile, en el marco de la continuación de la gira “POWER UP”.

El tour, que lleva el nombre de su último álbum de estudio, que alcanzó el número 1 en 21 países, llevará a la banda a actuar en 21 fechas en Brasil, Argentina y Chile, así como ciudades estadounidenses como Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Filadelfia, Nueva Jersey y otros lugares.

En Chile, el grupo compuesto por Angus Young a la guitarra solista, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y el bajista Chris Chaney, se presentará el 11 de marzo en el Parque Estadio Nacional.

Las entradas para el show estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del 7 de noviembre en Ticketmaster.

AC/DC dio su primer concierto el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

El LP “Back In Black” de la banda es el “álbum más vendido de la historia por cualquier banda” y el “tercer álbum más vendido por cualquier artista”, con unas ventas globales de 50 millones. AC/DC fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003.