“Silencio creado”: testimonios que nacen desde la urgencia

Durante más de medio siglo, Chile ha cargado con una herencia que muchos prefirieron ignorar: la vulneración sistemática de los derechos de la niñez. Silencio Creado no solo documenta este oscuro legado, sino que también lo confronta. A través de tres capítulos, la obra desmonta el entramado de adopciones irregulares, hogares de menores y familias de acogida que, bajo la apariencia de protección, ocultaron abusos, negligencias y una complicidad institucional sostenida en el tiempo.

Los sobrevivientes rompen el silencio impuesto durante décadas. Sus voces emergen como testimonio y denuncia frente a una historia que el Estado y la sociedad mantuvieron bajo un manto de olvido. El documental revela adopciones ilegales, abusos físicos y psicológicos, violaciones y maltratos amparados por la desidia estatal, que convirtieron la infancia en un territorio de despojo y dolor.

Mediante relatos íntimos, Silencio Creado devuelve la palabra a quienes fueron separados de sus familias, entregados en adopciones forzadas o criados bajo sistemas de “protección” que replicaron los mismos patrones de abandono y desarraigo. Cada testimonio se transforma en un acto de resistencia, una exigencia de reconocimiento y reparación frente a las violencias cometidas por las instituciones encargadas de cuidar.

“El silencio nunca fue accidental: fue construido y sostenido”. Bajo esta premisa, la película busca visibilizar una verdad que por décadas se intentó borrar: detrás de cada expediente cerrado hay una vida marcada por la impunidad. Hoy, esas historias se transforman en memoria colectiva, un espejo que Chile debe mirar de frente si realmente quiere hablar de justicia.

Silencio Creado nace de la urgencia de transformar el dolor en reflexión, la memoria en justicia y el silencio en reparación. No es solo una película, sino una confrontación con la historia reciente y una invitación a romper, de una vez por todas, el pacto de silencio que aún persiste.

El martes 11 de noviembre, el documental se exhibirá en una actividad especial en el Museo de la Memoria a las 10:30 horas. El encuentro contará con la participación de personas afectadas, protagonistas, organizaciones colaboradoras y con la presencia de su creador y director, Marcelo Tarud, junto a todo el equipo responsable de la producción. Será una instancia única e imperdible para presenciar este documental urgente y necesario, que invita a poner fin a la vulneración de las infancias, víctimas de un sistema que desde hace décadas ha sido cómplice del horror perpetrado contra nuestros niños.