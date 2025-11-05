Compañía española de flamenco inaugura este jueves Identidades Festival 2025 en Antofagasta

Este jueves 6 de noviembre (20.30 horas) es la inauguración de la XI edición de Identidades Festival, edición Conexiones, en las Ruinas de Huanchaca, con el espectáculo internacional Desplante, de la Compañía Eduardo Guerrero (España). Desplante es un recital de cante, toque y baile flamenco.

Acompañado por la belleza del sonido de la guitarra y la pureza del cante, Eduardo Guerrero representa la esencia de la danza flamenca, con su fuerza interpretativa y su estilo depurado, aportando a la evolución del arte flamenco. La entrada al espectáculo es gratuita y el ingreso por orden de llegada.

“Me mueve la emoción que me provocan los grandes del flamenco que han abordado palos tan conmovedores como la Taranta por Chacón, Vallejo, La Niña de los Peines, Camarón de la Isla, Paco de Lucia, Cobitos, Carmen Linares, entre muchos artistas flamencos me hacen salir a bailar con toda la fuerza que hay en mi alma”, dice Eduardo Guerrero, bailaor flamenco.

Este es un homenaje a los cantes mineros levantinos del siglo XIX que se dieron en la sierra de Cartagena, La Unión (España), ese arte que venía de los mineros, en su mayoría emigrantes andaluces, y que transmiten el sufrimiento del día a día en la mina.

Además, el mismo día inaugural se presentará una intervención artística local, a cargo de un elenco ciudadano conformado especialmente para esta ocasión. Se trata de una coreografía en la cual, quienes habitualmente son parte del público, ahora ocupan un sitio protagónico, expresándose a través del trabajo corporal.

La propuesta busca traducir la fuerza rítmica y emocional de la obra en una composición visual y colectiva, donde los cuerpos se convierten en una extensión de la música.

Programación fin de semana

Identidades Festival comenzó el 04 de noviembre con actividades formativas y aún es posible participar en una de ellas: el seminario “Música de la Negra Ester”, con La Regia Orquesta Quinteto. Las inscripciones están disponibles en línea, a través de un formulario en www.carpaidentidades.cl.

El viernes 07 (20.30 horas) se presenta Mocha Dick, obra familiar de la Mona Ilustre que da cuenta de la historia de un grupo de marineros que se embarca en una expedición para dar caza a Mocha Dick, el cachalote albino del que se habla con pavor en todos los puertos. El viaje se convierte en una cacería sangrienta para atraer a la ballena, pues se rumorea que aparece para defender a las de su especie. La travesía, movida por la superstición, el temor hacia lo diferente, y por una ambición desmedida, llevará a la tripulación a través de las gélidas aguas del pacífico sur, en busca de sus miedos y de sí mismos.

El sábado 08 de noviembre es el turno de Juan Salvador Tramoya, unipersonal de La Mona Ilustre que se presentará en el Liceo Experimental Artístico (17.00 horas). En la obra, Juan Salvador trabaja como tramoya en un teatro y vive en su imaginación aventuras maravillosamente absurdas que no siempre tienen final feliz y que casi siempre terminan provocando algún desastre al regresar a la realidad.

Esa misma noche está programado el concierto de la Regia Orquesta Quinteto, cuya formación actual incluye a los originales Guillermo Aste en la dirección, voz, saxofón soprano y acordeón, Jorge Lobos en trompeta, percusión y voz junto a Marcelo Salinas en guitarra, Roberto Titae Lindl en bajo y Juan Pablo Bosco en batería, quienes prometen una experiencia colectiva al ritmo del Jazz Huachaca, las Cuecas Choras y toda la riqueza del legado de Roberto Parra Sandoval. Y el domingo 09 de noviembre, la jornada finaliza con una función especial de Ckuritchapur Ckamaletcheke, de La Huella Teatro, en uno de los barrios transitorios más poblados de la ciudad.

Identidades Festival es una idea original de la Corporación Cultural La Huella Teatro. Es presentado por Escondida | BHP y financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de $84.939.997, F.N.D.R, 8% línea, Asignación Directa, año 2025, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta. Este proyecto cuenta con el aporte de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y está acogido a la Ley de Donaciones Culturales.