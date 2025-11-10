“Divorciados 2.0”: esperado estreno que suma un nuevo capítulo a la historia de la recordada comedia

Tras más de una década del éxito televisivo “Separados” (TVN, 2012) y del fenómeno teatral “Divorciados” —que superó las 100 funciones y convocó a más de 100 mil espectadores en todo Chile— llega “Divorciados 2.0”, una comedia que entrelaza humor, caos y nuevas crisis para actualizar —con ironía y afecto— la vida de estos inolvidables personajes.

La nueva producción, escrita, dirigida y protagonizada por Rodrigo Muñoz —y que vuelve a reunir a Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz en escena— se estrenará el jueves 13 de noviembre en Teatro Mori Vitacura, donde permanecerá en cartelera hasta el 4 de diciembre, con funciones todos los jueves a las 20.30 horas.

Basada en la teleserie “Separados” (2013) y heredera directa del espectáculo teatral estrenado ese mismo año, esta nueva entrega propone una continuación en clave de comedia, donde los protagonistas se reencuentran con sus propias torpezas y contradicciones. Han pasado los años, pero los conflictos, la paternidad y las responsabilidades de la vida adulta siguen desafiándolos.

En esta versión, los personajes enfrentan un insólito enredo judicial que los obliga a desplegar toda su creatividad para intentar salir del paso. Monólogos descarnados, diálogos filosos, coreografías inesperadas y una mirada íntima a las relaciones humanas componen un montaje que promete “hacer reír de principio a fin”.

“Queremos sorprender al público con una propuesta diferente, divertida y cercana, que rescata la esencia de estos personajes, pero los sitúa en escenarios completamente nuevos”, adelanta Rodrigo Muñoz.

La producción, encabezada por Lautaro Lobo, se encuentra en pleno proceso de montaje, con un intenso trabajo en la escenografía, vestuario y puesta en escena. El equipo busca honrar el recuerdo del espectáculo original, pero dialogando con sensibilidades actuales y nuevas capas de humor.

“La idea es ofrecer una comedia inteligente, ágil y profundamente humana, donde el público pueda reencontrarse con estos hombres que, pese a todo, siguen intentando ser mejores”, comenta Lobo.

Con una duración de 80 minutos, el montaje propone una experiencia teatral que combina nostalgia, humor contemporáneo y actuaciones de alto nivel, invitando a los asistentes a preguntarse qué ha sido realmente de estos personajes todos estos años. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster y en las boleterías de Teatro Mori.

DIVORCIADOS 2.0

Fecha: Del 13 de noviembre al 4 de diciembre

Hora: Todos los jueves, a las 20.30 hrs

Lugar: Mori Vitacura (Av. Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Autor y director: Rodrigo Muñoz | Elenco: Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz | Producción: Lautaro Lobo.