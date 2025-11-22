Italia llora la muerte de Ornella Vanoni, voz inconfundible de la música italiana

La cantante y actriz italiana Ornella Vanoni, una de las voces más emblemáticas y longevas de la música italiana, murió este viernes en Milán a los 91 años, según confirmó el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli.

“Con la muerte de Ornella Vanoni, Italia pierde a una de sus artistas más originales y refinadas. Con su voz única y una capacidad interpretativa sin igual, ha escrito páginas importantes en la historia de la canción, el teatro y el espectáculo italiano”, lamentó el ministro en un comunicado.

Vanoni (Milán, 1934) es considerada una de las grandes damas de la canción italiana, con grandes éxitos como ‘Senza Fine’, junto a Gino Paoli, un tema que con el tiempo se convirtió en un clásico de la música italiana.

Con más de siete décadas de actividad ininterrumpida, Vanoni construyó una de las trayectorias más amplias y versátiles de la música popular italiana, marcada por su capacidad para evolucionar.

Inició su carrera como actriz a los 18 años, tras formarse en el Piccolo Teatro de Milán, antes de dar el salto definitivo a la música.

A mediados de los años sesenta alcanzó notoriedad con las ‘Canzoni della Mala’, un proyecto dedicado a historias de la mala vida milanesa que reveló su estilo interpretativo directo y poco convencional.

Su presencia en el Festival de Sanremo —al que acudió en ocho ocasiones— consolidó su imagen pública y su popularidad, con temas como ‘Casa bianca’, que la llevaron al podio en 1968.

Vanoni desarrolló una trayectoria artística de más de seis décadas marcada por éxitos, colaboraciones y una presencia constante en la escena musical y teatral de su país.

A lo largo de su larga carrera grabó más de cincuenta discos y siguió activa hasta el final: entre sus últimos trabajos destaca la colaboración con el popular cantante italiano Mahmood, con quien publicó en 2024 una versión de su tema ‘Sant’allegria’.

Figura icónica de la cultura italiana, su presencia se mantuvo viva en la televisión, el teatro y la música, donde destacó por su elegancia interpretativa, su ironía y su capacidad de reinventarse sin perder identidad.

Reacciones

La noticia de su muerte desató de inmediato un aluvión de mensajes de condolencia del mundo de la política y el espectáculo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó que “Italia pierde a una artista única”, cuyo legado forma parte de un “patrimonio artístico irrepetible”.

“Profundo pesar por el fallecimiento de Ornella Vanoni, voz inconfundible de nuestra música, que ha marcado décadas de cultura italiana y acompañado a generaciones con canciones atemporales”, escribió Meloni, en su cuenta de X.

Laura Pausini recordó con cariño a la artista: “Cada uno tiene sus cantantes favoritos… la mía era ella. Descansa en paz, maravillosa Ornella. Tu voz, tu personalidad, tu luz, nunca nos dejarán. Única”.

El cantante italiano, Mahmood, con quien publicó en 2024 una nueva versión de su canción ‘Sant’allegria’, publicó este sábado un vídeo abrazándola tras una actuación conjunta, acompañado del mensaje: “Gracias por el amor, las cenas, las enseñanzas, y todo el tiempo que me diste durante estos años”, escribió el cantante, “siempre te quedarás en mis recuerdos, en mi corazón y en mis ojos”.

Otros como el rapero Marracash, uno de los más populares en la escena urbana del país, se limito a despedirla con un :”Adiós, amiga mía”, mientras que Vasco Rossi, uno de los grandes del rock italiano, agradeció a Vanoni “su voz, su interpretación y su constante ironía”.

Un símbolo de la música y la cultura italiana

El presentador de Sanremo entre 2020 y 2024, Amadeus, también compartió su afecto por la artista: “¡Artista extraordinaria y mujer especial! Fue un privilegio compartir tantos momentos hermosos, divertidos e inolvidables. Todos te extrañaremos mucho. Te quiero, Ornella”.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, subrayó el impacto de Vanoni en la historia del arte italiano, calificándola como “una de las artistas más originales y refinadas” que ha dejado una huella profunda en la música, el teatro y el espectáculo italiano.

La capilla ardiente de la artista se instalará en el Piccolo Teatro de Milán, el mismo lugar donde, con tan solo 18 años, comenzó su formación artística y donde daría inicio a una carrera de más de siete décadas.

El público podrá rendirle tributo el el domingo de 10:00 (9:00 GMT) a 14:00 (13:00 GMT) y el lunes de (9:00 GMT) a 13:00 (12:00 GMT), informó este sábado el Ayuntamiento milanés.