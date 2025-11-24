El festival suizo FILMAR premia “La misteriosa mirada del flamenco”

La película que Chile ha elegido para representar su cine en el premio Óscar a Mejor Película Internacional en 2026, ‘La misteriosa mirada del flamenco’, fue galardonada en el festival de cine FILMAR en América Latina, celebrado en Ginebra del 14 al 23 de noviembre.

La ópera prima de Diego Céspedes, ‘La misteriosa mirada del flamenco’ (2025), se llevó el Premio del Jurado Joven, compuesto por 17 alumnos de español de institutos de Ginebra coordinados por el realizador brasileño Pablo Francischelli.

Este western moderno está ambientando en el Chile de los 80, en un pueblo minero donde una niña de once años se cría en un familia queer a la que culpan de propagar una misteriosa enfermedad.

“Una película de una gran intensidad emocional, capaz de hacernos reír y de conmocionarnos. Posee la rara fuerza de poner en dialogo mundos alejados”, declaró el jurado en un comunicado.