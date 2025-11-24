Identidades Festival celebró once años de vida enraizando las artes escénicas en Antofagasta​

Identidades Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto de Atacama, presentado por Escondida | BHP, celebró su XI edición entre el 4 y el 9 de noviembre en Antofagasta.

El encuentro convocó a la comunidad del norte de Chile en torno al teatro, la danza, la música y espacios de intercambio entre artistas locales e invitados internacionales, además de seminarios de formación vinculados a la creación artística y la gestión cultural.

Para la Corporación Cultural La Huella Teatro, esta edición marcó un punto de inflexión en la vinculación con organizaciones locales y abrió nuevas posibilidades de colaboración entre artistas del territorio y creadores internacionales.

“La cultura es un territorio sin límites, dinámico, lleno de vida, colmado de posibilidades de encuentro y desencuentro, de diálogos para el entendimiento, de conexiones improbables y un campo fecundo para gestar nuevas alianzas. Es una plataforma que emerge aquí, en nuestro desierto, para ampliar conexiones entre nuestras culturas y las culturas del mundo”, señaló Alejandra Rojas, directora general de Identidades Festival.

El festival comenzó con actividades formativas y una inauguración a cargo de la compañía española de Eduardo Guerrero, con el espectáculo Desplante. Durante los días siguientes se presentaron las obras familiares Mocha Dick y Juan Salvador Tramoya, de La Mona Ilustre.

La última noche estuvo protagonizada por la Regia Orquesta Quinteto, y la edición 2025 finalizó con una función especial de Ckuritchapur Ckamaletcheke, de La Huella Teatro, realizada en uno de los barrios transitorios más poblados de la ciudad.

“Este 2025 en Identidades Festival hemos renovado el compromiso con la activación del acceso y la promoción para la participación de las personas y las comunidades en experiencias artísticas significativas, transformadoras y estimulantes para la construcción conjunta de identidades locales diversas”, destacó la directora general del festival.

Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, indicó que “este festival es un reflejo del enorme talento creativo que existe en la región y del valor que la cultura tiene para fortalecer nuestras comunidades”.

“Como compañía nos enorgullece acompañar una iniciativa que abre espacios de encuentro, formación y diálogo entre artistas locales e internacionales, y que permite que Antofagasta se proyecte como un territorio cultural diverso y con identidad propia. Creemos profundamente en el poder del arte para conectar, transformar y construir futuro, y este festival es una muestra de ello”.

Identidades Festival es un proyecto de la Corporación Cultural La Huella Teatro, es presentado por Escondida | BHP y financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de $84.939.997, F.N.D.R. 8% línea Asignación Directa, año 2025, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta. El proyecto cuenta con el aporte de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y está acogido a la Ley de Donaciones Culturales.