Fundación Salvador Allende protesta por exclusión del Presupuesto 2026

La Fundación Salvador Allende protestó este jueves por su exclusión del Presupuesto 2026, según una declaración pública.

Según un comunicado, la Fundación expresó su “su estupor y disconformidad” ante la decisión del Congreso Nacional.

“La medida no solo es injusta, sino también arbitraria, pues somos la única fundación presidencial que queda fuera del financiamiento público”, criticó.

“Durante décadas, la Fundación Salvador Allende ha desarrollado un trabajo ininterrumpido en la promoción de la memoria, el arte, los derechos humanos y los valores democráticos. La eliminación total de nuestro presupuesto compromete seriamente la continuidad de nuestras actividades, programas educativos, preservación de archivos históricos y el funcionamiento de nuestras instituciones asociadas”, alertó.

“Cumplimos con todas las normativas vigentes, siempre hemos realizado las rendiciones en tiempo y forma. Realizamos un aporte permanente al patrimonio histórico, cultural y democrático del país. Por tanto, la decisión es incomprensible”.

La Fundación hizo un llamado a las autoridades “a reconsiderar esta decisión, entendiendo que la labor que realizamos no sólo resguarda parte fundamental de la historia de Chile, sino que también aporta al debate público, al fortalecimiento de la democracia y al acceso equitativo a la cultura”.

Además reafirmó su compromiso con el país, la cultura, y la democracia.

“Continuaremos trabajando para preservar el legado del ex Presidente Salvador Allende Gossens”, concluyó el comunicado.