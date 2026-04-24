Recortes en salud: Hacienda propone eliminar programas de la atención primaria

La propuesta de ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Jorge Quiroz, incluye la descontinuación de una batería de programas del Ministerio de Salud que, en conjunto, superan los $300 mil millones.

El recorte no apunta a hospitales o prestaciones de alta complejidad, sino a programas de atención primaria, prevención y salud comunitaria, es decir, la primera línea del sistema sanitario.

Los programas que se eliminarían

Entre los principales programas considerados para descontinuar destacan:

Hospitalización Domiciliaria (ID 59206) → $82.656 millones

→ $82.656 millones Fondo de Farmacia (FOFAR) (ID 59470) → $51.746 millones

→ $51.746 millones Atención a jóvenes vulnerados (ID 69543) → $36.148 millones

→ $36.148 millones Programa Odontológico Integral (ID 59469) → $36.183 millones

→ $36.183 millones Atención Odontológica (ID 59466) → $30.085 millones

→ $30.085 millones Cuidados Paliativos APS (ID 141380) → $28.292 millones

→ $28.292 millones Elige Vida Sana (ID 59471) → $14.102 millones

→ $14.102 millones Salud mental en APS (ID 122570) → $14.672 millones

→ $14.672 millones Adultos Mayores Autovalentes (ID 59465) → $18.458 millones

→ $18.458 millones Apoyo psicosocial APS (ID 133593) → $9.447 millones

A estos se suman más de una decena de iniciativas menores en salud escolar, prevención del suicidio, programas de alcohol y drogas, demencia, atención a migrantes y cuidados comunitarios.

Atención primaria en el centro del ajuste

El patrón es claro: los recortes se concentran en la Atención Primaria de Salud (APS), que es el primer punto de contacto de la población con el sistema.

Programas como hospitalización domiciliaria, que permite descongestionar hospitales y atender pacientes en sus hogares, o el FOFAR, que financia medicamentos para enfermedades crónicas, cumplen un rol directo en el acceso a salud.

Su eliminación no implica necesariamente la desaparición inmediata de prestaciones, pero sí reduce herramientas operativas para sostenerlas, especialmente en comunas con menor capacidad instalada.

Impacto en salud mental, envejecimiento y enfermedades crónicas

El ajuste también golpea áreas sensibles del sistema:

Salud mental : eliminación de programas en APS y apoyo psicosocial

: eliminación de programas en APS y apoyo psicosocial Envejecimiento : fin de programas para adultos mayores autovalentes y cuidados paliativos

: fin de programas para adultos mayores autovalentes y cuidados paliativos Prevención: término de iniciativas como “Elige Vida Sana” y salud escolar

Estas líneas son clave en un contexto donde el sistema enfrenta una creciente carga de enfermedades crónicas, envejecimiento de la población y aumento de problemas de salud mental.

Menos prevención, más presión hospitalaria

Especialistas han advertido que reducir programas preventivos y comunitarios tiende a generar un efecto rebote en el sistema: lo que no se resuelve en atención primaria termina llegando a hospitales, con mayor costo y complejidad.

En esa lógica, programas como la hospitalización domiciliaria o la atención odontológica temprana no solo mejoran calidad de vida, sino que evitan intervenciones más costosas a futuro.

La lógica fiscal detrás del recorte

Desde Hacienda, el diagnóstico es que el Estado debe contener el gasto corriente y focalizar recursos en funciones esenciales. La circular presupuestaria plantea la necesidad de un ajuste estructural tras años de expansión del gasto público .

Sin embargo, en salud, ese ajuste se concentra en programas que operan fuera del sistema hospitalario, pero que sostienen su funcionamiento.

Aunque el monto —sobre $300 mil millones— es significativo, el debate no se limita al tamaño del recorte, sino a su foco: programas que impactan directamente en acceso, continuidad de tratamientos y calidad de vida de la población.

En un sistema ya exigido, la pregunta que queda abierta es cómo se absorberán estos ajustes sin trasladar el costo a los usuarios.