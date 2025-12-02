El Ballet Nacional Chileno suma una nueva función de Cascanueces, obra que cierra su temporada 2025

El Ballet Nacional Chileno (BANCH) regresa al Teatro Universidad de Chile con Cascanueces, la reinterpretación contemporánea del célebre ballet cuya música fue compuesta por Piotr Ilyich Tchaikovsky.

La coreografía creada por el director artístico de la compañía, Mathieu Guilhaumon, contó con la dramaturgia y dirección de escena de la reconocida directora Christine Hucke, y se presentará el jueves 4 y viernes 5 a las 20:00 horas, y el sábado 6 de diciembre a las 16:00 y 20:00 horas, esta última ya agotada.

La obra, escrita entre 1891 y 1892 y estrenada en ese último año, fue el tercer ballet compuesto por Tchaikovsky y originalmente coreografiado por el maestro francés Marius Petipa. Basada en el cuento “El Cascanueces y el rey de los ratones” (1816) del escritor alemán E.T.A. Hoffmann, la historia narra las aventuras de la joven Marie Stahlbaum (Clara en la versión del ballet) y del juguete que recibe en Nochebuena, el cual cobra vida para enfrentar al Rey de los Ratones y conducirla luego a un reino poblado de seres mágicos.

En su versión contemporánea, el BANCH retoma la música original del compositor ruso y se inspira en el espíritu fantástico del cuento de Hoffmann, que invita a viajar entre la realidad y la imaginación. El director artístico de la compañía, Mathieu Guilhaumon, explica sobre esta propuesta realizada por primera vez en 2024.

“Quisimos volver al espíritu más profundo del cuento original de Cascanueces, que no es el ballet, sino que es un libro Clara atraviesa un viaje interno, emocional. La idea fue mezclar ese mundo más psicológico con el encanto del ballet clásico”.

Y continúa explicando por qué decidieron remontar la obra apenas un año después de estrenarla, aprovechando la oportunidad para que nuevo público conozca al Banch: “La primera temporada fue muy potente. Se llenó el teatro, llegaron muchas familias y creo que la gente conectó muy bien con esta mezcla de tradición e innovación”.

En esa misma línea, la directora de escena y dramaturga Christine Hucke detalla: “El lenguaje contemporáneo del Banch nos permite conectarnos, a mi modo de ver, de una forma mucho más directa con el público actual”.

Las entradas están disponibles en ticketplus.cl y en boleterías del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, Metro Baquedano). Más información en www.ceauchile.cl.