Andrés Gomberoff presenta nuevo libro: “La mecánica cuántica es un conjunto de ideas hermosas”

¿Qué es el azar y su rol fundamental en la ciencia? En el año del centenario de la mecánica cuántica, los físicos José Edelstein (Argentina) y Andrés Gomberoff (Chile) publican La tiranía del azar, su más reciente libro editado bajo el sello Debate.

La presentación del libro se realizará este jueves, a las 19:00 horas, en el Auditorio de la Universidad Mayor Campus Manuel Montt (Manuel Montt 367, Providencia).

Al ser consultado sobre el origen de este libro, Gomberoff explica que tiene que ver con que este año se cumplieron 100 años del primer artículo, el del físico alemán Werner Heisenberg, que dio origen a la mecánica cuántica, “probablemente el conjunto de ideas más hermoso y radical que haya producido el ser humano”.

Este libro está dirigido a todo público.

“No requiere conocimientos previos, pero sí ciertos esfuerzos, por lo que el principal público es el que está interesado en entrar en estas ideas”, agrega el físico.

Azar y ciencia

Gomberoff además señala que el azar está en el centro de la teoría.

“Lo está, además, en un sentido fundamental”, recalca.

“En ciencia siempre estuvimos acostumbrados al azar, pero era una medida de nuestra falta de información y precisión: al lanzar una moneda no conocemos con precisión las condiciones iniciales de su lanzamiento, su forma exacta ni las propiedades de la superficie en que caerá. Por eso es que no podemos predecir si saldrá caro o sello. Lo mismo con el pronóstico del tiempo”, explica.

Sin embargo, “en principio no hay misterio, el movimiento del dado o de la atmósfera está determinado por las leyes de Newton, y si pudiésemos controlar todas las variables con suficiente precisión, los resultados serían perfectamente predecible. En mecánica cuántica el azar no depende de nuestro desconocimiento; está en la teoría misma”.

Vínculo

¿Pero cómo se vincula el azar con la mecánica cuántica?

Gomberoff explica que el objeto fundamental que describe la mecánica cuántica es la “función de onda”.

“Esta dice la probabilidad de encontrar, digamos un electrón, en un lugar del espacio. Es todo lo que tenemos en la teoría. No podemos saber dónde está el electrón y no es algo que tenga relación con nuestra capacidad de conocer”.

Agrega que no es un problema epistemológico. “Más aún, hay cantidades que son incompatibles: si sabemos con precisión la velocidad de un electrón, la probabilidad de que esté en cualquier lugar el la misma. Este es el afamado principio de incertidumbre de Heisenberg”.

Fascinación

A su juicio, esto, de algún modo, cambia totalmente la comprensión de la realidad.

“La epistemología se confunde con la ontología. No podemos más hablar de lo que ‘es’ una partícula. Solo la interacción, la medición nos puede dar alguna pista. Y ni siquiera allí podemos saber todo, ya que el principio de incertidumbre se generaliza a muchos otros parámetros de la física”.

Sin embargo, “quizás lo más fascinante y difícil de digerir sea el entrelazamiento cuántico, que permite que partículas muy distantes e incomunicadas puedan mostrar correlaciones absolutamente imposibles en la física y la lógica clásicas”.

Implicancias

Además, la mecánica cuántica ya ha dejado su huella en la tecnología actual.

“En tecnología las aplicaciones han sido de mucho impacto. Desde los microchips en silicio, la superconductividad y los relojes atómicos hasta los futuros computadores cuánticos”.

En filosofía también ha influido.

“Ha permitido, por primera vez, hacer experimentos que ponen en duda nociones clásicas sobre la realidad ontológica de las partículas elementales. Son experimentos cuyas preguntas hubiésemos tildado de metafísicas 100 años atrás, y hoy han sido origen de Premiso Nobel”.

“La vida cotidiana está un poco lejos del ámbito de lo pequeño, que es el imperio en donde la mecánica cuántica reina. Pero cuándo te haces una resonancia nuclear magnética por ejemplo, ves una coreografía hermosa conducida por los grandes de la mecánica cuántica”, remata Gomberoff.

“Tanto como la literatura, la ciencia no necesariamente está para darnos enseñanzas. La mecánica cuántica es un conjunto de ideas hermosas, controvertidas, como los personajes de las mejores novelas. La no ficción científica intenta poner a esos personajes a interactuar con intención y una mirada original. Esa es la idea del libro. Las enseñanzas son personales, y dependen de los intereses y pensamientos de cada lector”, concluye.