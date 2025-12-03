Orquesta Sinfónica cierra temporada oficial con concierto especial dirigido por Barbara Dragan

Tras una vitoreada dirección en los conciertos “Heroísmo y Destino” y “Ritos de Primavera”, Barbara Dragan vuelve a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un concierto especial que cierra la temporada oficial del elenco, el 5 y 6 de diciembre a las 19:30 hrs. en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Barbara Dragan posee una destacada trayectoria internacional que la ha llevado a dirigir agrupaciones como la Orquesta Beethoven de Bonn, la Orquesta de Cámara de Lausana, la Orquesta Nacional de Francia y la Orquesta de París, entre otras.

Con estas dos últimas grabó en 2024 la música de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, producción que en 2025 obtuvo un Premio Grammy en la categoría donde compitieron Gojira y Marina Viotti. Entre sus próximos compromisos figura una gira en 2026 con la Junge Norddeutsche Philharmonie.

El programa que dirigirá incluye obras singulares y excepcionales, abriendo con Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel de Richard Strauss, un vibrante poema sinfónico inspirado en el célebre pícaro medieval del mismo nombre. Su figura recorre el Sacro Imperio Romano entre bromas y críticas a los vicios de su época, elementos que Strauss transforma en una partitura llena de humor y dramatismo.

Desde el “érase una vez” del tema inicial, hasta la sorpresiva reaparición final del protagonista, la obra despliega episodios vibrantes marcados por solos característicos, giros expresivos y un intenso clímax narrativo. Dragan cuenta que el protagonista “es un trickster cuya solución para la vida es el sentido del humor. Viaja por el mundo burlando a todas las autoridades”.

La obra que le sigue en el programa estará protagonizada por Ermis Theodorakis, solista en piano griego que interpretará la obra Synaphaï(1969) de Iannis Xenakis. Su título significa “conexidades” y alude a la compleja relación entre piano y orquesta que propone la obra.

En vez del tradicional diálogo concertante, ambas fuerzas sonoras conviven en planos distintos pero complementarios, con una escritura para piano de enorme dificultad técnica, que llega a desplegar hasta once pentagramas simultáneos. El resultado es una música torrencial, de gran intensidad y un impulso rítmico irresistible.

Para cerrar el concierto sonará la Sinfonía n.° 4 de Johannes Brahms. La directora explica: “Después de enfrentar esta increíble experiencia de energía con una orquesta gigante, pasamos a algo más humano, más cercano a la fe humana. La 4ª Sinfonía de Brahms, que nos da más preguntas que respuestas sobre la condición humana, la vida, la fe y la dignidad al enfrentar el destino del individuo”.

El compositor decidió coronar esta obra con una monumental passacaglia basada en un tema de J. S. Bach, a dos siglos de su nacimiento. Tras tres movimientos de carácter austero, enérgico y lírico, el final presenta 32 variaciones construidas sobre un motivo proveniente de la cantata Nach dir, Herr, verlanget mich BWV 150.

Las entradas para este concierto están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.