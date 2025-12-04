En medio de tensión en el sector cultural regional renunció directora ejecutiva del Teatro Biobío

Francisca Peró dejará la dirección ejecutiva del Teatro Biobio (TBB), según informó la entidad este jueves.

La decisión responde a motivaciones personales y se concreta en pleno acuerdo con el directorio de la Corporación Teatro Regional del Biobío, luego de haber cumplido los objetivos estratégicos trazados al inicio de su gestión en 2017, según el comunicado.

Por su parte, el sindicato de trabajadores del Teatro saludó la gestión de Peró y señaló su esperanza de poder participar en la selección de su sucesor o sucesora.

El hecho ocurre además luego que el gobierno regional de Sergio Giacaman redujera la participación en Teatro Biobio en la organización del festival REC, en medio de tensiones entre autoridades regionales y locales de derecha y el sector cultural.

“Entiendo que ella dijo que son motivos personales. Pero no nos cabe duda que esas razones tienen el contexto que se vive en la región donde se estan cerrando espacios culturales y desestabilizando el trabajo cultural en la región por parte del Gore Biobio”, manifestó Carlos Soto, líder regional de SIDARTE.

“Finalmente termina en que se agoten las personas que les toca defender estos espacios porque el gobierno regional hace rato le está dando duro al teatro, no transfiriendo los recursos que nos corresponden como TBB, cuestionando la cantidad de recursos que estaban comprometidos y tratando de desprestigiar a la corporación y las gestiones que realizan las jefaturas. Entonces esta renuncia por motivos personales responde claramente a un agotamiento de las personas que dirigen el teatro”.

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Paloma Zúñiga, subrayó que el cierre de este ciclo ocurre con los objetivos estratégicos cumplidos y con una institución fortalecida.

“Queremos agradecer a Francisca Peró por asumir el desafío de conducir el Teatro Biobío desde antes de su inauguración y por impulsar un proyecto que hoy es referencia obligada en la cartelera cultural de Chile. Su trabajo contribuyó a que este teatro se reconociera como un escenario para grandes producciones nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, como un lugar cercano para las comunidades del Gran Concepción y de toda la Región del Biobío”, afirmó la autoridad.

Durante su periodo de liderazgo, Teatro Biobío se consolidó como un espacio estable para la creación y exhibición de artes escénicas, música y otras disciplinas, ampliando públicos, fortaleciendo el trabajo con artistas regionales y tendiendo puentes con instituciones y plataformas culturales dentro y fuera del país, indicó el comunicado de la seremi.

En este contexto, Zúñiga relevó que el Ministerio seguirá acompañando el desarrollo del proyecto institucional y de su equipo.

“Como Ministerio hemos estado vinculados a este teatro desde su origen, cuando el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes defendió la necesidad de concretar esta obra para el Biobío. Hoy, al cerrar la etapa encabezada por Francisca, nuestro compromiso es seguir apoyando al equipo y al directorio para que el Teatro Biobío mantenga una programación diversa, accesible y de calidad, que refleje la identidad y la creatividad de la región”, agregó.

Las autoridades del TBB, por su parte, tuvieron elogiosas palabras hacia Peró.

“Francisca Peró fue la primera directora ejecutiva de Teatro Biobío y, durante su gestión, no sólo inauguró el espacio y convocó a miles de personas cada año, sino que transformó al teatro en un agente de desarrollo para la Región del Biobío, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y proyectando nuestra identidad a nivel nacional e internacional”, expresó Colomba Boero, presidenta del directorio de la Corporación Teatro Regional del Biobío.

“Otro de sus grandes legados es el equipo de Teatro Biobío, cuya especialización y compromiso permiten proyectar con confianza el futuro de nuestra institución. Agradecemos profundamente su liderazgo, dedicación y visión, que consolidaron al teatro como un polo cultural que trasciende sus salas y contribuye a la educación, la salud mental, la entretención y el sentido de pertenencia de la comunidad del Gran Concepción y sus alrededores”.

Gratitud

Por su parte, Francisca Peró expresa que “concluir este ciclo al frente de Teatro Biobío es cerrar una etapa en la que me tocó liderar mucho más que un proyecto artístico: fue acompañar la instalación y consolidación de una institución cultural que hoy es clave para la Región y para el país”.

“Estos años significaron diseñar modelos de gestión, abrir caminos donde no existían, enfrentar crisis con convicción, articular voluntades diversas y construir confianzas que hoy permiten que el teatro sea un referente reconocido dentro y fuera de Chile. Me despido con profunda gratitud por el compromiso del equipo, el apoyo del directorio y sobre todo el sostén incondicional de mi marido y mis hijos. Llevo conmigo un amor inmenso por la Región del Biobío, que marcó mi forma de liderar y mi manera de entender el rol de la cultura en la vida de las personas. Me voy con orgullo por lo construido”.

La salida ha sido trabajada de manera conjunta entre el directorio, Francisca Peró y el equipo ejecutivo de Teatro Biobío, para asegurar una transición ordenada y garantizar la continuidad institucional, agregó la declaración.

La subrogancia de la dirección ejecutiva será asumida por Jessica Aravena, directora de Operaciones y Servicios, y por Manuel Ubilla, director de Programación y Marketing, ambos profesionales que integran el equipo desde 2018 y que cuentan con amplia experiencia en la gestión del espacio. En este marco, en las próximas semanas se realizará el lanzamiento de la Temporada 2026 de Teatro Biobío, diseñada para seguir ofreciendo a los públicos de la Región una programación diversa, accesible y de alta calidad.

En enero de 2026, en tanto, se abrirá el concurso público y abierto para definir quién encabezará la próxima etapa de Teatro Biobío, proceso que será liderado por una empresa consultora externa especializada.

“Quien asuma la dirección ejecutiva tendrá la misión de resguardar y fortalecer los estándares alcanzados por Teatro Biobío en estos últimos años, consolidando su vínculo tanto con la comunidad artística como con los públicos de la Región y extendiendo su presencia en Chile y el mundo. Asimismo, deberá seguir impulsando alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo del teatro y velar por la sostenibilidad de la organización, siempre con la convicción de que la creación regional es el corazón del proyecto”, afirma Colomba Boero.

Legado

Actriz y gestora cultural, Francisca Peró asumió el liderazgo de Teatro Biobío en 2017, cuando el edificio estaba en su fase final de construcción. Como primera directora ejecutiva, lideró la transformación del espacio en una institución con identidad propia, arraigo regional y reconocimiento nacional e internacional. Instaló un modelo que no sólo programa espectáculos, sino que también forma, investiga, crea, produce y proyecta talento regional.

Desde marzo de 2018, Teatro Biobío consolidó una programación sostenida y diversa que actualmente convoca a más de 100 mil personas anualmente. Uno de sus sellos fue el fortalecimiento de la escena local a través de una cartelera integrada en un 50 % por producciones de la Región, cuyo corazón es el ciclo Hecho en Biobío, nacido de una convocatoria anual. En tanto, la programación nacional e internacional permitió diversificar los contenidos y garantizar que los públicos del Biobío participaran en obras de distintos lenguajes escénicos, ampliando así la oferta cultural del territorio.

La institución desarrolló, además, una intensa labor de formación y desarrollo de públicos, con la convicción de que la cultura y las artes son fundamentales para la calidad de vida de las personas y el desarrollo integral: más de 12 mil personas participaron en visitas guiadas gratuitas, 30 mil estudiantes formaron parte del programa educativo en las 33 comunas del Biobío y más de 10 mil personas asistieron a funciones de extensión artística.

Teatro Biobío también se consolidó como un centro de creación del sur de Chile gracias al desarrollo de contenido propio, residencias, formación especializada, la instalación de un taller de realización y alianzas con instituciones nacionales e internacionales. Bajo la gestión de Peró, se produjeron y coprodujeron más de diez obras de alto impacto, que fortalecieron la capacidad creativa Teatro Biobío y su presencia en circuitos nacionales e iberoamericanos. El musical Cecilia, una historia incomparable fue visto por más de 25 mil personas en Concepción, Santiago, Viña del Mar y Talca; Patagonia –coproducción con Teatro del Lago– fue premiada internacionalmente y estrenada en Frutillar, Concepción, Santiago, Buenos Aires, Madrid y Idanha-a-Nova (Portugal); Ficciones de mercado fue una coproducción con el MUT y se presentó en Santiago y Concepción; Freire, la epopeya de las provincias ha circulado por Arauco, Los Ángeles, Puerto Montt y próximamente Santiago. También, Teatro Biobío fue la primera institución chilena en colaborar con dos prestigiosos teatros españoles, el Gran Teatre del Liceu y el Teatro de la Zarzuela.

Entre 2022 y 2025, Teatro Biobío llevó su modelo de gestión a la producción del Festival REC, consolidándose como un espacio ciudadano, una vitrina para el talento regional y un motor de desarrollo para el Biobío. El festival sumó criterios de inclusión, sostenibilidad y paridad de género, fortaleciendo su impacto social y cultural. El trabajo colaborativo con artistas, equipos técnicos e instituciones públicas y privadas permitió alcanzar cifras históricas de participación –360 mil en su última edición– y un impacto económico significativo para la Región.

La dirección de Peró articuló redes de colaboración con diversas instituciones culturales nacionales e internacionales, de la sociedad civil y del Estado. También instaló estándares de gobernanza, planificación y sostenibilidad que hoy permiten que Teatro Biobío sea una institución sólida, con un 30 % de su presupuesto proveniente de recursos propios. Su trabajo fue reconocido con distinciones como Mujer Protagonista de Biobío 2024 (Diario El Sur), 100 Mujeres Líderes de Chile (El Mercurio y Mujeres Empresarias) y la Medalla Rector Hilario Hernández Gurruchaga otorgada por la Agrupación de Universidades Regionales en 2025.