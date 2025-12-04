La Furia del Libro de Verano 2025 se viene a lo grande: suma espacio y editoriales

La Furia del Libro de Verano de 2025 realizará una nueva versión entre el 18 y el 21 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Consolidada como uno de los eventos literarios más importantes del país y el principal punto de encuentro de las editoriales independientes, en esta nueva versión La Furia inaugura una ampliación de su presencia en el GAM: tres plazas de stands, tres espacios de actividades, y una asociación con el gremio gastronómico de Lastarria.

También contará con la visita de destacados autores internacionales y chilenos, y una alianza con la revista Cuadernos Hispanoamericanos.

En esta edición se integran 70 expositores más que en la versión pasada de La Furia del Libro de Verano, sumando un total de 223 editoriales; 54 provenientes de regiones y 33 extranjeras.

Se desarrollarán más de 80 conversatorios, lanzamientos y actividades en tres espacios que funcionarán en simultáneo: la Sala C1, la Sala C2 y el escenario principal. La imagen gráfica de esta edición ha sido creada por Caiozzama, destacado artista visual, fotógrafo y muralista, reconocido por sus intervenciones en muros con la técnica de paste-up.

La presencia internacional será especialmente relevante, con más de diez autores y autoras provenientes de Argentina, España, Uruguay y Colombia.

Entre ellos destacan Luciano Lamberti, Romina Paula, Diego Picotto, Hernán Ronsino, Marina Berri y Natalia Ortiz Maldonado desde Argentina; Elvira Navarro, Javier Serena y el editor Alfonso Zuriaga desde España; Rafaela Lahore, Damián González Bertolino y Yanina Vidal desde Uruguay; y Santiago Wills desde Colombia.

A ellos se suma una importante representación nacional con figuras como Alejandra Costamagna, Álvaro Bisama, Pía Barros, Nona Fernández, Claudia Apablaza, Diego Zúñiga, Faride Zerán, Gabriel Salazar, Ivonne Coñuecar, Paloma Valdivia, Lorena Amaro, Mauricio Electorat, y Sol Undurraga.

La programación incluye actividades que ponen en diálogo a la comunidad literaria local e internacional. Durante el viernes, sábado y domingo, a las 18:00 horas, se realizará un ciclo de charlas en colaboración con el Centro Cultural de España en Chile y la revista Cuadernos Hispanoamericanos.

También, el sábado 20, a las 18:00, se anunciará al ganador de la segunda versión del Premio de Crónicas Inéditas en Español Nuevas Plumas Chile, ocasión en la que además se presentará el libro que reúne a los quince finalistas de la edición 2025, editado por Berrinche Ediciones. Asimismo, La Furia acogerá el conversatorio “Cruces y territorios: tres voces uruguayas publicadas en Chile”, que contará con la presencia de Yanina Vidal, Rafaela Lahore y Damián González Bertolino, quienes viajarán desde Uruguay con el apoyo de la embajada de su país.

También se realizará un conversatorio con Caiozzama el jueves 18 a las 19:00 horas, y un encuentro con el Jurado Infantil del Premio Cultura Científica 2025, organizado junto a la Universidad Autónoma y CECREA Valdivia, el viernes 19 a las 17:00 horas.

La feria, como es tradición, contará con diversas actividades orientadas al público infantil y juvenil, especialmente, durante las mañanas del fin de semana. El cierre estará a cargo de La Lectura Furiosa, el histórico momento de micrófono abierto donde todo el público puede leer textos de su autoría. Esta actividad maratónica sucederá el domingo 21 desde las 18:00 en el escenario principal.

Con entrada liberada, La Furia del Libro de Verano 2025 invita a todo el público a vivir cuatro días de libros, autores, conversaciones, actividades y celebración de la bibliodiversidad en el corazón de Santiago Centro.

Dónde: Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM

Cuándo: Jueves 18 a domingo 21 de diciembre

Horario:

Jueves 18 y viernes 19: 16 – 21 h.

Sábado 20 y domingo 21: 11 – 21 h.

Entrada gratuita

Conoce el programa completo en: www.lafuriadellibro.com