Mes de Red Salas de Cine se vive en junio con clásicos y estrenos: desobediencia y futuros posibles

Durante un mes, 16 salas asociadas a la Red Salas de Cine Chile, presentarán una programación especial buscando conectar a diferentes públicos y territorios a lo largo del país. “Cine, desobediencia y futuros posibles” se titula el 4º Mes de la Red Salas de Cine, un evento que busca poner en valor a los espacios independientes de exhibición y su rol fundamental en la circulación de un cine diverso que amplía el acceso e invita al diálogo y la reflexión.

Por medio de películas que registran las tensiones, conflictos y vivencias de su tiempo, este Mes de la Red invita a pensar el cine como un espacio de resistencia, imaginación y transformación, una radiografía social y política que se manifiesta a través de una muestra de producciones nacionales e internacionales, reunidas en cinco secciones que son un mapa de inquietudes contemporáneas.

El evento, organizado por la Asociación Gremial Red Salas Independientes de Cine de Chile, es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Desde sus inicios, el Mes de la Red Salas de Cine, se posiciona como un encuentro con los territorios y los públicos, buscando promover la importancia cultural y social de los espacios independientes de exhibición y dando cuenta de su dedicada programación. La Red se despliega de manera descentralizada, entendiendo la importancia de reforzar la exhibición cinematográfica a lo largo del país, llegando a distintas comunidades, y presentándose como un espacio de encuentro y diálogo en torno al cine, donde es posible mirar el presente e imaginar el futuro. Algo que es muy necesario en el Chile de hoy”, comenta Dominique Rammsy, presidenta de la Red Salas de Cine Chile y productora de -1 CINE de Puerto Varas.

La programación contempla 19 largometrajes, entre ficción y documental, y un especial de cortometrajes de videoarte. Por un lado, se desarrollarán tres focos. El foco ‘Distopía’, que presenta obras fundamentales que han proyectado imaginarios sobre el futuro, como herramienta crítica del presente, como los clásicos Metrópolis (Fritz Lang, 1927) y La naranja mecánica (Stanley Kubrick, 1971). Por otro lado, “Territorio y memoria’, que explora las fronteras, los márgenes y las huellas del pasado, con títulos como la cinta chilena Caluga o menta (Gonzalo Justiniano, 1990) y el estreno Nuestra tierra (Lucrecia Martel, 2025). Mientras que ‘Cuerpos en disputa’ se centra en historias con temáticas de género y diversidad, que visibilizan las luchas por la autonomía, la identidad y los derechos, con títulos como la premiada La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes, 2025) y Nunca vas a estar solo (Alex Anwandter, 2016).

Asimismo, como parte de la programación se llevarán a cabo dos especiales. El primero dedicado al director iraní Jafar Panahi, que se propone como un acercamiento a uno de los directores más relevantes del cine actual, quien ofrece una mirada profunda a la vida cotidiana de Irán, a través de una obra comprometida y arriesgada que le ha valido persecución y censura. Panahi llega al Mes de la Red con títulos como Esto fue un accidente (2025), nominada a dos Premios Oscar en la última edición; además de Taxi Teherán (2015), Offside (2006) y El círculo (2000).

Por último, el segmento dedicado al Videoarte permite expandir los límites del lenguaje cinematográfico, a través de obras singulares que han sido parte del Concurso Internacional de Artes Mediales y Audiovisuales Juan Downey 2025. Bajo el eje curatorial denominado hiperrealidades, presenta diez propuestas experimentales, cinco de ellas chilenas, que cuestionan nuestra relación con lo real, proponiendo nuevas conexiones entre cuerpo, tecnología y entorno.

Un encuentro con los públicos y el cine

Durante todo el Mes de la Red, se estarán realizando funciones con instancias de cineforo junto representantes del equipo realizador y elenco de las películas chilenas en cartelera, entendiendo que estos espacios de mediación son una instancia fundamental para acercar al público a las películas. Entre ellas, destaca la función inaugural del Mes de la Red Salas de Cine, con la exhibición de Caluga o menta, película dirigida por Gonzalo Justiniano (B-Happy, Cabros de mierda), que será presentada el próximo miércoles 3 de junio a las 15.00 hrs. en Sala de Cine UC (Av. Libertador Bernardo O´Higgins #390, Santiago). Posterior a la proyección se realizará un cineforo con su director y Patricia Rivadeneira, una de las protagonistas del filme. La entrada es liberada y abierta a todo público.

También se llevarán a cabo múltiples cineforos de La misteriosa mirada del flamenco, largometraje dirigido por el joven y destacado cineasta Diego Céspedes, que será exhibido en 10 salas de la Red, de norte a sur del país. Su protagonista Matías Catalán, Flamenco en la película, será el encargado de representar al equipo y participar de estas enriquecedoras instancias de diálogo con los públicos.

Otras películas que contarán con instancias de diálogo son la premiada cinta nacional Matapanki, dirigida por Diego “Mapache” Fuentes, premiada en el Festival Internacional de Cine de Valdivia y en el Festival Internacional de Cine de Berlín; y La nave del olvido, dirigida por Nicol Ruiz, una película sobre la sexualidad y el descubrimiento personal en personas mayores.

Salas participantes:

Esquina Retornable en Antofagasta • Sala Latente en La Serena • INSOMNIA Teatro Condell en Valparaíso • Centro Cultural San Antonio en San Antonio • CasaVerde en Los Andes • Sala Nemesio en La Reina • Cineteca Nacional de Chile en Santiago • Centro Arte Alameda en Santiago • SALA K en Santiago • CCC en Santiago • Sala de Cine UC en Santiago • Centro Cultural de Padre Las Casas en Padre Las Casas • Cine Club UACh en Valdivia • -1 CINE en Puerto Varas • Sala Mafalda Mora. Casa del Arte Diego Rivera en Puerto Montt • Centro Cultural Coyhaique en Coyhaique

FOCO DISTOPÍA

Presenta obras fundamentales que han proyectado imaginarios sobre el futuro, como herramienta crítica del presente.

Blade Runner

Dir. Ridley Scott

EEUU, 1982

Sinopsis

Noviembre de 2019. A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus-6, los Replicantes fueron desterrados de la Tierra. Brigadas especiales de policía, los Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran acatado la condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba “retiro”. Tras un grave incidente, el ex Blade Runner Rick Deckard es llamado de nuevo al servicio para encontrar y “retirar” a unos replicantes rebeldes.

La naranja mecánica

Dir. Stanley Kubrick

Reino Unido / EEUU, 1971

Sinopsis

Gran Bretaña, en un futuro indeterminado. Alex (Malcolm McDowell) es un joven muy agresivo que tiene dos pasiones: la violencia desaforada y Beethoven. Es el jefe de la banda de los drugos, que dan rienda suelta a sus instintos más salvajes apaleando, violando y aterrorizando a la población. Cuando esa escalada de terror llega hasta el asesinato, Alex es detenido y, en prisión, se someterá voluntariamente a una innovadora experiencia de reeducación que pretende anular drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial.

Metrópolis

Dir. Fritz Lang

Alemania, 1927

Sinopsis

Futuro, 2026. En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se divide en dos clases, los ricos que tienen el poder y los medios de producción, rodeados de lujos, espacios amplios y jardines, y los obreros, condenados a vivir en condiciones dramáticas recluidos en un gueto subterráneo, donde está el corazón industrial de la ciudad. Un día Freder, el hijo del todopoderoso Joh Fredersen, el hombre que controla la ciudad, descubre los duros aspectos laborales de los obreros después de enamorarse de María (Brigitte Helm), una joven de origen humilde, venerada por las clases bajas y que predica los buenos sentimientos y al amor. El hijo entonces advierte a su padre que los trabajadores podrían rebelarse.

THX 1138 Dir. George Lucas

EEUU, 1971

Sinopsis

Una visita al futuro donde el amor es el máximo crimen. THX 1138, LUH 3417, y SEN 5241 intentan escapar de una sociedad futurista localizada debajo de la superficie de la tierra, y donde se ha prohibido el sexo, usando drogas que controlan a la gente.

V de Vendetta

Dir. James McTeigue

EEUU 2005

Sinopsis

En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña se ha convertido en un país totalitario dirigido con mano de hierro por un tirano (John Hurt). Una tarde, tras el toque de queda, Evey (Natalie Portman) es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es “V” (Hugo Weaving). El extraño personaje le explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad. En efecto, todas las acciones de V tendrán como objetivo hacer estallar en todo el país una revolución contra el gobierno fascista.

FOCO TERRITORIO Y MEMORIA

Selección donde se exploran las fronteras, los márgenes y las huellas del pasado

Caluga o menta

Dir. Gonzalo Justiniano

Chile, 1990

Sinopsis

En medio de la miseria e involucrados en drogas y robos, un grupo de jóvenes chilenos intenta sobrevivir a cualquier precio. Niki, un joven desesperanzado y cuyo único espacio es la calle, decide adentrarse a ese mundo, sin imaginar las fatales consecuencias.

Nuestra tierra

Dir. Lucrecia Martel

Argentina, 2025

Sinopsis

En 2009, un hombre y dos cómplices intentan desalojar a los miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina. Reclamando la propiedad de la tierra y armados con pistolas, matan al líder de la comunidad, Javier Chocobar. El asesinato queda grabado en vídeo. Tras nueve años de protestas, en 2018 se abre finalmente un proceso judicial. Durante todo este tiempo, los asesinos siguen libres. La película combina las voces y fotografías de la comunidad con imágenes de los tribunales para explorar la larga historia de colonialismo y despojo de tierras que condujo a este crimen.

I love Pinochet

Dir. Marcela Said

Chile 2001

Sinopsis

Documental construido a través de diversos testimonios que permiten dar cuenta de la complejidad del fenómeno pinochetista en Chile. Una mirada sobre el sistema social y político dejado por Pinochet revelado a través de los retratos de aquellos hombres y mujeres –de todas las clases sociales- que creen en la perennidad de un sistema autoritario y ultraliberal.

Matapanki

Dir. Diego “Mapache” Fuentes

Chile, 2025

Sinopsis

Tras adquirir superpoderes alimentados por el alcohol, Ricardo -un joven punk de las afueras- se propone cambiar la sociedad. Pero un error brutal desencadenará un conflicto internacional, con él en el centro de la tormenta.

Si vas para Chile

Dir. Sebastián González y Amílcar Infante

Chile, 2025

Sinopsis

El norte de Chile fue testigo de la protesta antimigración más violenta del país cuando 4.000 personas marcharon por la ciudad de Iquique, culminando con la quema de carpas, ataques a familias y niños migrantes, frente a la omisión policial. Cruzando el altiplano andino, el desierto de Atacama y el farellón costero hasta las tomas y campamentos urbanos, Si vas para Chile retrata, a través de un viaje coral, la crisis migratoria venezolana en América Latina junto al choque cultural y la creciente radicalización en las comunidades fronterizas.

FOCO CUERPOS EN DISPUTA

Se centra en historias con temáticas de género y diversidad, que visibilizan las luchas por la autonomía, la identidad y los derechos.

La misteriosa mirada del flamenco

Dir. Diego Céspedes

Chile, 2025

Sinopsis

A principios de los años 80, en el desierto chileno, Lidia, de once años, crece en el seno de una peculiar familia “queer” marginada en el borde de un desagradable y polvoriento pueblo minero. Se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, y de la que se dice que se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. Lidia se enfrenta a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.

La nave del olvido

Dir. Nicol Ruiz

Chile, 2020

Sinopsis

Claudina, de 70 años, es una mujer de campo, que vive en un pueblo llamado Lautaro. Tras la muerte de su esposo, descubre su sexualidad y la libertad con el amor de otra mujer. Ayudada por ésta, Claudina comprenderá que la libertad es solitaria, pero irrenunciable.

La cronología del agua

Dir. Kristen Stewart

Reino Unido, 2025

Sinopsis

La escritora Lidia Yuknavitch encontró la salvación, tras una infancia y juventud marcados por los abusos y adicciones, en la literatura y la natación y acabó convirtiéndose en una exitosa maestra, madre y escritora.

Nunca vas a estar solo

Dir. Alex Anwandter

Chile, 2016

Sinopsis

Tras un violento ataque a su hijo adolescente gay, Juan, un retraído administrador en una fábrica de maniquíes, lucha entre pagar los exorbitantes costos médicos de su hijo y un último intento por convertirse en socio de su jefe. Callejones sin salida y traiciones inesperadas lo harán descubrir que el mundo que él creía conocer estaba listo para ser violento también con él. Juan ya ha cometido muchos errores, pero su hijo aún puede salvarse.

Madres jóvenes

Dir. Jean-Pierre y Luc Dardenne

Bélgica, 2025

Sinopsis

Jessica, Perla, Julie, Ariane y Naïma viven en un refugio para madres jóvenes. Son cinco adolescentes que se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y sus hijos.

ESPECIAL DIRECTOR JAFAR PANAHI

Se propone como un acercamiento a uno de los directores más relevantes del cine actual, quien ofrece una mirada profunda a la vida cotidiana de Irán, a través de una obra comprometida y arriesgada que le ha valido persecución y censura.

El círculo

Dir. Jafar Panahi

Irán, 2000

Sinopsis

Una mujer acaba de dar a luz a una niña. Todavía no lo sabe, pero ella y su hija están ya marcadas. A su vez, tres mujeres salen de prisión con un permiso temporal. La necesidad de dinero para huir les llevará a tomar decisiones desesperadas.

Taxi Teherán

Dir. Jafar Panahi

Irán, 2015

Sinopsis

Un taxi recorre las vibrantes y coloridas calles de Teherán. Pasajeros muy diversos entran en el taxi y expresan abiertamente su opinión mientras charlan con el conductor, que no es otro que el director del film, Jafar Panahi. Su cámara, colocada en el salpicadero del vehículo, captura el espíritu de la sociedad iraní a través de este viaje.

Fue solo un accidente

Dir. Jafar Panahi

Irán, 2025

Sinopsis

Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual con un hombre que le recuerda a su sádico carcelero. Alarmado, Vahid busca ayuda para verificar la identidad de ese hombre. Varias personas que sufrieron torturas podrían reconocerlo. Pero… ¿Qué harán si resulta ser él?

Offside

Dir. Jafar Panahi

Irán, 2006

Sinopsis

Una chica vestida de hombre es detenida antes de entrar en un estadio de fútbol. Encerrada con otras mujeres que intentaron colarse en el campo, deberán seguir el partido a través de los comentarios de un soldado que no tiene ni idea de fútbol. Después son entregadas a la brigada “antivicio”. En Irán, son muchas las mujeres apasionadas por el fútbol, pero les está prohibido ir a los partidos. Comedia que, tomando como pretexto la pasión por el fútbol, reivindica los derechos de las mujeres iraníes.

ESPECIAL CONCURSO JUAN DOWNEY

Programa de 60 minutos de obras ganadoras del Concurso Internacional de Artes Mediales y Audiovisuales Juan Downey. Una serie de cortometrajes experimentales que exploran el concepto de Hiperrealidades, a partir de la pregunta de qué es la realidad, a modo de repensar nuestra relación con el mundo que nos rodea y especular sobre sus posibilidades.

Usted está aquí: Pernos KIM

Dir. Glorp Corp

Chile, 2025

Sinopsis

La escena se sitúa en la calle 10 de Julio, Santiago. Una máquina alienígena se detiene frente a la fachada de una ferretería. Los murales metálicos muestran animales, pernos y figuras religiosas, que son traducidos en datos mediante un escaneo meticuloso. Cada registro es almacenado en el “culturómetro”, donde la cultura se condensa en un slime amarillento, transformando la fachada en un archivo intergaláctico.

Todas las tardes sin fecha

Dir. Florencia Vallejos

Argentina, 2025

Sinopsis

En una de esas tardes que parecen todas iguales, los recuerdos se mezclan: las meriendas de las 7 con la abuela, siempre iguales, siempre distintas. “Todas las tardes sin fecha” nos presenta un viaje onírico donde las memorias se entrelazan, difusas pero persistentes. A través de la animación 3D, la artista busca reconstruir aquellos fragmentos de su abuela que no quiere perder, creando un espacio sensible entre lo real, lo imaginado y lo que ya no está.

Sunny 16 Helsinki

Dir. Eve Le Fesssant Coussonneau

Francia, 2024

Sinopsis

“Bajo un sol abrasador, en una isla en la frontera entre Finlandia y Rusia, dos seres deambulan. ¿Tierna divagación o espera ansiosa? ¿Qué hay que temer en el horizonte? La indolencia del verano se vuelve sofocante, mientras ellos parecen ser los únicos que vislumbran la catástrofe que se avecina.

Ser flotante I – II

Dir. Constanza Schidlin y J.J Ángela

Chile, 2025

Sinopsis

Bichos de papel orbitan y viven sobre el “Ser Flotante”, un microuniverso hecho de papel reciclado y biomaterial. El cortometraje presenta una historia cíclica de invasión, creación y multiplicación.

Sala uso de la fuerza

Dir. Carlos Araya Díaz

Chile, 2025

Sinopsis

“Sala Uso de la fuerza” es la única colección abierta al público de un museo imaginario donde se exhibe una sola obra, una pieza que retrata las manos de un grupo de carabineros en servicio: puños apretados, anillos de matrimonio, uñas pintadas y piel reseca. Entre capas de tendones y huesos se explora la carne de cañón de una institución que desde su nacimiento en 1927 arrastra una historia de represión, abuso y crímenes de lesa humanidad

Máquinas deseantes (4,45)

Dir. Estudio Arquitectura Anónima

Argentina, 2025

Sinopsis

Cortometraje de filosofía visual que explora la identidad desde una mirada crítica y poética, articulando ideas de Heidegger, Schopenhauer y Deleuze-Guattari, especialmente máquinas deseantes y cuerpo sin órganos. La obra indaga sobre hiperrealidades: territorios donde lo real, lo técnico y lo imaginario se superponen. Mediante un diálogo entre dos personajes —cuyas voces nunca revelan si son humanos o inteligencias artificiales— se evidencian los procesos de automatización de cuerpos, rostros y pensamientos.

Bichos

Dir. Ricardo Vilas Freire

Brasil, 2025

Sinopsis

El Juego del Bicho es la lotería informal más popular de Brasil. Creado en 1892 para atraer visitantes al Zoológico de Vila Isabel, se extendió rápidamente más allá de sus fronteras. Prohibido desde 1941, sigue existiendo ilegalmente. El sistema de apuestas se basa en veinticinco animales extraídos diariamente en puestos repartidos por diferentes regiones del país, mezclando el mundo de los sueños, la contravención, el margen, el juego y el contacto diario con los animales jugadores.

Nabi Saleh

Dir. Rafael Guendelman Hales

Chile, 2025

Sinopsis

Una conversación entre el artista y Shaker Tamimi, palestino de la aldea Nabi Saleh en Cisjordania, cuya casa enfrenta las constantes hostilidades del ejercito israelí. La conversación se da en medio de las protestas realizadas cada viernes, en razón de la disputa por la fuente acuífera que abastecía al pueblo, ahora encauzada hacia el asentamiento israelí.

Lessons on Flight

Dir. Cecilia Araneda

Chile, 2025

Sinopsis

Rodada en película en blanco y negro de 16 mm, eco-revelada con aceitunas y teñida a mano in situ en Quirihue, Chile, “lessons on flight” examina los patrones de vuelo del Picaflor chileno. El cortometraje es un ejercicio de desarrollo ecológico in situ, donde el lugar de rodaje de la película también proporcionó los materiales para su revelado. La película se rodó en Quirihue, Chile, donde se encuentra la casa natal del padre del cineasta, y se reveló con aceitunas recién recolectadas en el jardín.

Invisible Walls

Dir. Florian Schönerstedt

Francia, 2025

Sinopsis

Película realizada a partir de una secuencia de animación en stop motion compuesta únicamente por fragmentos de vidrio recogidos en las costas del Mediterráneo. Fueron recolectados siguiendo una lógica de «cuidado» de los espacios naturales observados. Símbolo de las fuerzas de la naturaleza que nos abruman y que transforman lentamente los artefactos que dejamos atrás.

Mas información y programación completa en redsalasdecine.cl y @redsalascl (Instagram – Facebook – X)

Consultas a contacto@redsaladecine.cl

El Mes de la Red Salas de Cine es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.