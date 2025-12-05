Polonia fortalece lazos con Chile gracias al legado Domeyko

Autoridades polacas visitaron la casona de la familia Domeyko en Santiago y acordaron fortalecer la cooperación cultural y económica entre Polonia y Chile, destacando el legado de Ignacio Domeyko.

En el marco de una visita protocolar, las autoridades polacas fueron lideradas por el subsecretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Wojciech Zajączkowski.

En la ocasión, la máxima autoridad polaca indicó que su país dará prioridad a estrechar lazos de cooperación para promover la cultura polaca-chilena, lo que se verá traducido en el apoyo a emprendimientos polacos centrados en proyectos de inversión multifocales, así como gestiones orientadas a la política económica y al desarrollo de la diplomacia cultural y científica.

Entre los ejes prioritarios, el ministro Zajączkowski, destacó la relevancia para las nuevas generaciones de rescatar el legado del naturalista Ignacio Domeyko, junto con brindar cooperación para la restauración, preservación y puesta en valor de la casona patromial curatoriada por la familia Domeyko por más de 200 años, la cual se emplaza en el corazón del barrio Yungay.

Pablo Domeyko valoró el significativo apoyo del gobierno polaco al señalar “que estos anuncios no sólo son un hito relevante para la familia Domeyko, también es un feliz anuncio para la preservación del patrimonio, la promoción de la cultura y las ciencias, porque una puentes de colaboración entre dos naciones”.

Por otra parte, el documentalista Erick Bellido, presentó a las autoridades polacas y a la familia Domeyko un adelanto de la serie documental inspirada inspirada en la vida y obra de Ignacio Domeyko, la cual debuta en 2026.