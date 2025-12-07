Carta de un joven preso: “Rengo yeta” de César González

El escritor y cineasta argentino César González acaba de publicar “Rengo yeta”, una fascinante novela sobre el mundo carcelario de los menores en el país trasandino.

En la obra, un joven, originario de una población en las afueras de Buenos Aires, tras ser tiroteado por la policía por un secuestro fallido, es internado en una cárcel de menores luego de ser operado por sus heridas.

Allí, en la enfermería del recinto, el “Rengo”, como es llamado por sus muletas, se encontrará con otros compañeros de infortunio, entre ellos un joven en silla de ruedas.

Su vida cambiará con la llegada de dos jóvenes de clase alta, acusados por el asesinato de otro joven, que arriban con una serie de privilegios, tales como ropa, comida y tarjetas telefónicas.

El hecho desatará una reflexión en el “Rengo” sobre su vida y las razones de su internamiento.

