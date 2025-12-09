Comedia feminista censurada en España franquista se estrena en cines chilenos

Tras ser censurada en España en 1969, llegó a Chile la irreverente película “Margarita y el lobo”, una comedia feminista escrita y dirigida por Cecilia Bartolomé que explora la lucha de una mujer envuelta en un matrimonio desastroso.

Basada en la novela “Celine y el matrimonio” de Christiane Rochefort, la película aborda temáticas como el divorcio, la infidelidad y las relaciones lésbicas, por medio de un ritmo dinámico, personajes de gran profundidad psicológica, e hilarantes secuencias musicales.

Gracias a la Filmoteca Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), “Margarita y el lobo” será exhibida de manera exclusiva en el Centro de Cine y Creación —también conocido como Cine CCC—, ubicado en Raulí #581, Santiago.

“Margarita y el lobo” tendrá cuatro funciones en Cine CCC. La primera exhibición tendrá lugar en el cine al aire libre del recinto, junto a un conversatorio con Eva Vera Cuadra, cineasta, historiadora del arte, e integrante de la agrupación Nosotras Audiovisuales.

Las funciones se realizarán el jueves 11, el jueves 18 y el viernes 26 a las 17:00 hrs, y se llevarán a cabo en el microcine de CCC.