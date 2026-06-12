Estados Unidos golea a Paraguay en un sólido debut mundialista

Un arranque ideal tuvo la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026 tras vencer categóricamente por 4-1 a Paraguay en el Estadio Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo D.

El combinado dirigido por Mauricio Pochettino liquidó el compromiso en una notable primera mitad. Un autogol de Damián Bobadilla (6) abrió la cuenta, mientras que el delantero Folarin Balogun estiró las cifras con un doblete a los 30 y 45+4, guiados por un inspirado Christian Pulisic que salió reemplazado en el entretiempo por precaución.

Balogun dejó en el piso a Alderete, gambeteó a Gustavo Gómez y la COLGÓ DEL ÁNGULO para sellar su doblete y el 3-0 de USA ante Paraguay, sobre el final del PT. ⚽ #ESPNMundial

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En el complemento, la escuadra de Gustavo Alfaro mostró amor propio y acortó distancias a los 72 a través de Maurício Magalhães. Sin embargo, la reacción guaraní no fue suficiente para amagar el triunfo norteamericano, el cual terminó de sellarse en los descuentos (90+7) con una gran definición de Giovanni Reyna.

Con el triunfo, Estados Unidos inicia con paso perfecto y refuerza su condición de candidato en el Grupo D, mientras Paraguay queda obligado a reaccionar en la próxima fecha para no comprometer sus opciones de clasificación.

La primera jornada del Grupo se completará este sábado con el partido entre Australia y Turquía.