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Estados Unidos golea a Paraguay en un sólido debut mundialista DEPORTES Fotos: EFE

Estados Unidos golea a Paraguay en un sólido debut mundialista

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Con una actuación dominante y liderada por Folarin Balogun, Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles y comenzó su Mundial con una contundente demostración de poder en el Grupo D.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El equipo de Mauricio Pochettino resolvió el partido en una primera mitad arrolladora, con un autogol de Damián Bobadilla y un doblete de Folarin Balogun, respaldado por la conducción de Christian Pulisic. En el complemento, Paraguay descontó mediante Maurício Magalhães, pero no logró sostener la reacción, y Giovanni Reyna selló el resultado en los descuentos. Con este triunfo, Estados Unidos arranca con paso perfecto y refuerza su candidatura, mientras la Albirroja queda obligada a sumar en la próxima fecha para seguir con opciones de clasificación.
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Un arranque ideal tuvo la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026 tras vencer categóricamente por 4-1 a Paraguay en el Estadio Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo D.

El combinado dirigido por Mauricio Pochettino liquidó el compromiso en una notable primera mitad. Un autogol de Damián Bobadilla (6) abrió la cuenta, mientras que el delantero Folarin Balogun estiró las cifras con un doblete a los 30 y 45+4, guiados por un inspirado Christian Pulisic que salió reemplazado en el entretiempo por precaución.

En el complemento, la escuadra de Gustavo Alfaro mostró amor propio y acortó distancias a los 72 a través de Maurício Magalhães. Sin embargo, la reacción guaraní no fue suficiente para amagar el triunfo norteamericano, el cual terminó de sellarse en los descuentos (90+7) con una gran definición de Giovanni Reyna.

Folarin Balogun (c) de Estados Unidos celebra un gol con sus compañeros. EFE/Omar Alonso

Con el triunfo, Estados Unidos inicia con paso perfecto y refuerza su condición de candidato en el Grupo D, mientras Paraguay queda obligado a reaccionar en la próxima fecha para no comprometer sus opciones de clasificación.

La primera jornada del Grupo se completará este sábado con el partido entre Australia y Turquía. 

Arquero Orlando Gill de Paraguay en la cancha de Los Angeles tras la derrota. EFE/EPA/Scott Strazzante

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