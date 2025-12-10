“Antes” regresa a Mori Vitacura con funciones especiales tras su exitosa primera temporada

Tras una primera temporada marcada por funciones agotadas y dobles presentaciones de fin de semana, “Antes” —producción de The Cow Company— vuelve a Mori Vitacura el 12 y 13 de diciembre. Protagonizada por Gabriel Urzúa y Juanita Ringeling, la obra retoma su viaje emocional por los encuentros y desencuentros que definen una historia de amor atravesada por el tiempo.

Escrita por Antonio Zisis y dirigida por el cineasta Rodrigo Sepúlveda (Padre Nuestro, El rey del ring), la obra se inspira libremente en la estructura de la trilogía “Before” de Richard Linklater para explorar cómo una decisión aparentemente mínima puede alterar por completo el curso de una vida.

A partir de esa premisa, la obra sigue a dos personajes que se encuentran tres veces en un lapso de veinte años, siempre desde lugares distintos, siempre con la pregunta latente del “qué habría pasado si…”.

Estrenada el 4 de octubre en Teatro Mori Bellavista, la producción se instaló rápidamente como uno de los hitos de la temporada, con funciones a sala llena y una recepción que impulsó su regreso. La puesta en escena —de ritmo íntimo y precisión cinematográfica— se sostiene en la complicidad interpretativa de Urzúa y Ringeling, quienes despliegan una relación marcada por la nostalgia, el deseo, la distancia y la posibilidad siempre abierta de recomenzar.

El diseño integral de Laurene Lemaitre, el diseño audiovisual de Matías Carvajal y la escenografía realizada por Joel Banda y Sebastián Marroquín contribuyen a crear un espacio donde el tiempo se vuelve materia escénica. A ellos se suma el trabajo de vestuario de Javiera Labbé y el equipo técnico encabezado por Diego Betancourt, Francisco Jara y Cristóbal Manríquez, quienes sostienen la sutileza visual y rítmica del montaje.

Con una duración de 90 minutos, “Antes” se presentará con funciones el viernes 12 de diciembre a las 20:30 horas, y el sábado 13 en doble horario —19:30 y 21:30 horas—. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y en las boleterías de Teatro Mori.

ANTES

Fecha: 12 y 13 de diciembre

Hora: Sábado a las 20.30 hrs | Domingo a las 19.30 y 21.30 hrs

Lugar: Mori Vitacura (Av. Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: +15 años

Ficha artística: Autor: Antonio Zisis | Dirección: Rodrigo Sepúlveda | Elenco: Juanita Ringeling y Gabriel Urzúa | Compañía: The Cow Company | Diseño: Laurene Lemaitre | Diseño audiovisual: Matías Carvajal | Realización escenográfica: Joel Banda y Sebastián Marroquín | Realización vestuario: Javiera Labbé | Asistente de montaje en iluminación: Francisco Jara | Asistente de iluminación: Cristóbal Manríquez | Operador técnico: Diego Betancourt | Producción general: Alessandra Massardo | Asistente de producción: Paula Galleguillos.