Reunión anarcocapitalista: Milei recibe en la Casa Rosada a Peter Thiel, cofundador de Palantir

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este jueves en la sede del Ejecutivo al inversor tecnológico Peter Thiel, fundador de compañías como PayPal y Palantir.

El empresario nacido en Alemania y que también tiene nacionalidad estadounidense fue recibido por Milei en una reunión a la que también asistió el canciller argentino, Pablo Quirno.

Según informaron fuentes oficiales, al encuentro asistieron además el estadounidense Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital; y el argentino Matías Van Thienen, socio de Founders Fund, firma de capital de riesgo de Silicon Valley que tiene a Thiel entre sus cofundadores y que ha financiado empresas como SpaceX y Airbnb.

Desde la Casa Rosada no explicaron los contenidos de la reunión. Sin embargo, y en una entrevista posterior con el canal digital Neura, Milei afirmó que Thiel lo elogió, reconociendo los “logros” de su Gobierno.

“Fue una reunión maravillosa. Peter Thiel es un anarcocapitalist¡a. Entonces él está muy interesado en cómo es ser presidente siendo anarcocapitalista. Yo, filosóficamente, soy anarcocapitalista”, dijo el jefe de Estado, quien reveló que el empresario está interesado en los agronegocios.

Peter Thiel: el tecnobarón que respalda a Milei

El empresario alemán, dueño de una de las mayores fortunas del mundo, es presidente de Thiel Capital, firma estadounidense enfocada en inversiones de capital de riesgo. Su patrimonio personal ronda los U$S27.000 millones.

Entre otros hitos en su carrera como emprendedor e inversor, Thiel fundó y fue director ejecutivo de la empresa de pagos digitales y envío de dinero PayPal, fue uno de los primeros inversores en Facebook, LinkedIn y Yelp, entre otras empresas entonces emergentes; y cofundó Palantir Technologies, una plataforma de software para análisis de macrodatos donde actualmente preside el consejo de administración.

Esta última causó revuelo durante los últimos días luego de que publicara un resumen del libro de Alex Karp, su director ejecutivo, formulado en 22 tesis en su cuenta de X, y que fue rápidamente tildada de “tecnofascismo” por personajes como el exministro de finanzas de Grecia Yanis Varoufakis.

Thiel, uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley, cuenta con una gran influencia en la esfera de la ultraderecha estadounidense, como financiador del actual presidente Donald Trump en las elecciones de 2016 e impulsor del ascenso meteórico de su mano derecha, el actual vicepresidente James David Vance.

Licenciado en Filosofía en la Universidad de Stanford, considera que la democracia y la libertad son incompatibles.