El cineasta alemán Wim Wenders será el presidente del jurado de la Berlinale 2026, que se celebrará del 12 al 22 de febrero, según anunció este viernes el certamen en un comunicado.

“Wenders es una de las voces más influyentes del cine internacional”, afirmó la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, que añadió que durante seis décadas el realizador de títulos míticos como ‘Paris, Texas’ (1984) o ‘Wings of Desire’ (1987) “ha creado películas que nos conmueven y deleitan con su humanidad y su capacidad de asombro”.

“Su insaciable curiosidad y profundo dominio del lenguaje cinematográfico son evidentes en cada obra, ya sea explorando el talento de otros artistas o iluminando nuestra propia búsqueda de significado y conexión”, agregó la responsable de la Berlinale.

Wenders aseguró por su parte que nunca había siquiera pensado en ser presidente del jurado del festival de su ciudad natal. Pero cuando Tuttle se lo ofreció, se dio cuenta de que “será una forma totalmente nueva de ver películas en la Berlinale”.

“Por una vez, ver todas y cada una de las películas en competición y comentarlas a fondo con un grupo de personas inteligentes y cinéfilos. ¿Qué mejor que eso? Le agradezco a Tricia que me haya invitado a esta experiencia única”, señaló el cineasta.

Wim Wenders es uno de los representantes más importantes del Nuevo Cine Alemán y ha tenido una presencia global desde la década de 1970. Su obra, tanto de ficción como documental, ha inspirado a generaciones de cineastas y cautivado al público de todo el mundo.

A lo largo de su carrera, su trabajo ha sido reconocido en los mejores festivales del mundo. En Cannes ganó la Palma de Oro por ‘Paris, Texas’, el premio a mejor dirección por ‘Wings of Desire’ y el Gran Premio del Jurado por ‘Faraway, So Close!’ (1993).

En Venecia el León de Oro por ‘The State of Things’ (1982), y en Berlín el Premio del Jurado, por ‘The Million Dollar Hotel’ (2000). Y cuenta además con el galardón a mejor dirección por ‘Wings of Desire’ y dos de mejor documental, por ‘Buena Vista Social Club’ (1999) y por ‘Pina’ (2011), de los Premios de Cine Europeo.

Además de haber sido nominado tres veces al Óscar a mejor documental, por ‘Buena Vista Social Club’, ‘Pina’ y ‘The Salt of the Earth’ (2015), y una vez a mejor película internacional por ‘Perfect Days’ (2023), una aclamada cinta que supuso su regreso a la primera línea del cine mundial.

Con sus primeras películas, como ‘The Goalie’s Anxiety at the Penalty Kick’ (1972), ‘Alicia in the Cities’ (1974), ‘Kings of the Road’ (1976) y ‘The American Friend’ (1977), forjó un nuevo lenguaje cinematográfico y redefinió la imagen del cine alemán.

En 1971, cofundó Filmverlag der Autoren, una institución clave para el Nuevo Cine Alemán, y en 2003 fue uno de los miembros fundadores de la Academia Alemana de Cine.

Wim Wenders es también cofundador de la Academia de Cine Europeo y fue su presidente durante más de dos décadas. Con su fundación, la Wim Wenders Stiftung, se compromete a apoyar el patrimonio cinematográfico, así como a la próxima generación de cineastas y la educación cinematográfica.

“Su audacia al explorar nuevas expresiones cinematográficas, como se aprecia en su trabajo en 3D en ‘Pina’ subraya su estilo distintivo y su insaciable curiosidad artística”, destaca la Berlinale, que le otorgó su Oso de Oro de honor en 2015 por sus destacados logros en el cine.