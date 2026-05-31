Temblor de mediana intensidad sacude Región de Valparaíso: epicentro se ubicó al oeste de Quintero

Un sismo de magnitud 5.8 —según informó preliminarmente el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)— se registró a las 17:30 horas de este domingo frente a las costas de la Región de Valparaíso.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN), el epicentro se ubicó a 28 kilómetros al oeste de Quintero. El movimiento fue percibido en distintos sectores de la zona central del país.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a personas ni alteraciones de servicios básicos asociadas al movimiento telúrico.

(Preliminar) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.8 y se localizó a 28 Kms al Oeste de Quintero. — SENAPRED (@Senapred) May 31, 2026

Cabe mencionar que, posteriormente, se percibieron dos movimientos telúricos. El primero de magnitud 4.5 ocurrido a las 17:46 horas, con su epicentro a 17 km. al oeste de Quintero, a una profundidad de 11 kilómetros. El siguiente fue de una magnitud de 5.0, localizado a 32 km al noroeste de Valparaíso y a una profundidad de 27 km.