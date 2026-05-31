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Temblor de mediana intensidad sacude Región de Valparaíso: epicentro se ubicó al oeste de Quintero PAÍS

Temblor de mediana intensidad sacude Región de Valparaíso: epicentro se ubicó al oeste de Quintero

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Senapred inició el monitoreo de intensidades tras el sismo de magnitud 5,8 percibido en distintos puntos de la zona central. Posteriormente se registraron dos réplicas: una de magnitud 4,5, a 17 km al oeste de Quintero, y otra de 5,0, a 32 km al noroeste de Valparaíso. [ACTUALIZADA]

El Mostrador Fuente Preferida

Un sismo de magnitud 5.8 —según informó preliminarmente el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)— se registró a las 17:30 horas de este domingo frente a las costas de la Región de Valparaíso.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN), el epicentro se ubicó a 28 kilómetros al oeste de Quintero. El movimiento fue percibido en distintos sectores de la zona central del país.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a personas ni alteraciones de servicios básicos asociadas al movimiento telúrico.

Cabe mencionar que, posteriormente, se percibieron dos movimientos telúricos. El primero de magnitud 4.5 ocurrido a las 17:46 horas, con su epicentro a 17 km. al oeste de Quintero, a una profundidad de 11 kilómetros. El siguiente fue de una magnitud de 5.0, localizado a 32 km al noroeste de Valparaíso y a una profundidad de 27 km.

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