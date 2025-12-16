Pablo Chill-E y Anita Tijoux publican canción con duras críticas a José Antonio Kast

Días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el cantante Pablo Chill-E publicó una canción junto a Anita Tijoux que mezcla rap y denuncia social.

A través de sus redes sociales, los artistas compartieron la canción junto a un video con la descripción “PIENSA, JUZGA Y COMPARTE”. La letra de la canción alude explícitamente a las desigualdades en Chile y al represión en manifestaciones sociales.

Realizado con inteligencia artificial, la pieza audiovisual toma fotos reales y las anima para crear escenas en movimiento. A través de la letra de la canción los artistas muestran su descontento con la política, la élite y los medios de comunicación.

La pieza musical se configura como un manifiesto hacia la clase trabajadora y el descontento social. El primer verso dice: “Joven de la pobla, rudo como roble. El que me lo dobla, va a pagar el doble. Si la vida cobra, que no me pille pobre“.

A cinco días de su publicación, la canción tiene en Instagram más de 211 mil reproducciones y 12 mil comentarios. El video parte mostrando imágenes de sectores pobres de Santiago y manifestaciones sociales, también del Congreso en llamas y los pueblos originarios. Además de José Antonio Kast, aparecen figuras políticas de distintos sectores políticos, especialmente los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

En varias ocasiones el artista urbano ha admitido su inclinación hacia la izquierda política, aunque también ha sido crítico con los representantes de su sector político. Sin ir más lejos, antes de las elecciones de este fin de semana, Pablo Chill-E pidió levantar el secreto bancario, no solo de figuras políticas.

En vista de la elección de Kast como próximo presidente, el artista urbano decidió manifestar su opinión durante la mañana de este lunes. “Con esta wea no van a haber muchos cambios tampoco, los k tienen plata van a seguir viviendo igual a como viven hoy en día, me preocupa la gente que no tiene nada, pero ya eligieron su destino”, escribió.

