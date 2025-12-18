Cine, música, teatro, artes visuales y más: Sector creativo elige las obras Esenciales de 2025

Luego de un año particularmente intenso para el arte y la cultura, esta semana el sector creativo premió a los autores de las obras más importantes del año, seleccionadas por 15 organizaciones del área y un panel de 17 expertos.

La selección incluye trabajos en el ámbito de la música, el cine, animación, diseño, fotografía, arquitectura, publicidad, emprendimiento, artes escénicas, literatura, arte urbano y artes visuales, entre otras expresiones culturales.

En el contexto de una ceremonia realizada en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y bajo la organización de Citylab, este 9 de diciembre se dieron a conocer las 25 obras y proyectos ganadores del año, destacando especialmente el premio otorgado a La Pérgola de Las Flores en artes escénicas y un emotivo homenaje a su director y figura fundamental del sector creativo chileno, Héctor Noguera.

En el ámbito de la música, los grandes ganadores fueron Candelabro, cuyo larga duración “Deseo, carne y voluntad” resultó elegido como disco del año; Ana Tijoux junto a Hordatoj, y Colombina Parra con Silvio Paredes, ganadores a EPs del año por “Serpiente de Madera” y “Crudo”, respectivamente.

Al recibir el reconocimiento, Matías Aguayo, de Candelabro, agradeció a quienes permitieron hacer realidad el disco aportando en su campaña de crowdfunding, así como a todos los músicos “que vinieron antes que nosotros. Estar acá compartiendo con ellos siempre ha sido y siempre va a ser un sueño hecho realidad.”

Ana Tijoux, por su parte, llamó a la nueva generación a no parar de crear y a generar redes y lazos para fortalecer la comunidad, reivindicando la responsabilidad política del arte, mientras que Colombina Parra y Silvio Paredes destacaron que se valoren y premien expresiones más experimentales en la música.

Esta premiación contó con presentaciones en vivo que marcaron distintos momentos de la jornada. LaFé subió al escenario para interpretar “No es vals” y “No te dije”, esta última incluida en su álbum nominado 11.11. En tanto, Cronos Debe Morir presentó una versión acústica de “Resiliente”, tema de Adagios Hacia Una Utopía, nominado a mejor disco.

En cine, “Denominación de Origen”, dirigida por Tomás Alzamora, se alzó como la mejor película de ficción del año, destacada por Cine Chile por su capacidad para hablar de nuestro país “desde el humor y desde la ternura”. En cine de no ficción, por su parte, el premio recayó en el documental “Memoria Implacable”, de Paula Rodríguez Sickert, por su exhaustivo trabajo de investigación “para acercar una historia pretérita al presente y resaltar cómo la memoria va a ser siempre algo que nos define”. A su vez, la serie “WOW LISA” de los ganadores del Oscar Punkrobot, bajo la dirección de María Soto-Aguilar y Antonia Herrera, fue elegida por Chile Monos como la mejor obra de animación de 2025.

En el área del diseño, Chile Diseño nominó al emprendimiento Dando la Hora por la creación del primer reloj digital en la historia de Chile y Latinoamérica “El Número Uno”. Su homólogo Moda Chile, en tanto, reconoció en la categoría de vestuario al destacado diseñador local Sebastián del Real Ossa, resaltando no solo su trabajo de excelencia, sino también su compañerismo y generosidad hacia las nuevas generaciones.

En fotografía, la obra ganadora correspondió a la editorial “Un casi primer beso” de Camila Gattamelati, quien recibió el reconocimiento de manos de Foto Design Chile.

Rodrigo Guendelman, en representación de Santiago Adicto, anunció el premio como la obra más importante en arquitectura e impacto urbano para el Parque Mapocho Río del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y ejecutada por el Serviu Metropolitano, destacándolo como “el parque más extraordinario que se ha hecho en los últimos años y quizás en la historia de Chile: 9 km. de largo y más de 50 hectáreas con una infraestructura urbana excepcional que nos hace sentir orgullosos de Santiago”.

En la categoría de artista chileno con mayor impacto internacional, que en ediciones anteriores fue otorgada a Cecilia Vicuña y Guillermo Lorca, el distinguido este año fue Sebastián Errázuriz. Aclamado como uno de los diseñadores más prolíficos de su generación, aprovechó la instancia para hacer un llamado a los creadores a construir comunidades, a ayudarse y protegerse mutuamente, de manera de que “estemos mejor preparados para lo que se viene” en materia de inteligencia artificial y los grandes cambios que está provocando en el sector.

La agencia creativa 10:10, a su vez, recibió el reconocimiento en la categoría publicitaria por sus trabajos que la llevaron a ser galardonada con 7 premios Effie, incluyendo Agencia independiente del año, misma distinción que obtuvieron además por parte de la IAB.

En literatura, la Asociación de Librerías Interdependientes de Chile (LINC) eligió a los mejores en 4 categorías: en ficción el reconocimiento recayó en “Marciano” de Nona Fernández; en no ficción “Palestina Infinita” de Yasna Mussa; en poesía “Detrás del Acantilado”, de Alejandra del Río; y en literatura infantil – juvenil “Cacapedia”, de Esteban Cabezas y Alejandra Acosta.

Otros premiados fueron la banda juvenil Metal Hazard, en la categoría escolar; Bonnet Estudio en emprendimiento creativo; Mono González, reciente Premio Nacional de Artes Plásticas; Caiozzama, artista urbano; el medio Culturizarte, por sus 10 años de trayectoria; y el Centro Escondido junto a Galería Cripta en artes visuales.

ESENCIALES 2025 es un esfuerzo conjunto de Citylab, GAM, Chilecreativo, Chile Diseño, Chile Monos, Cine Chile, Culturizarte, Feria Aparte, Foto Design Chile, Librerías Interdependientes de Chile, Moda Chile, Rock al Patio y Santiago Adicto.