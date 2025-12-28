“No teníamos negros” de Montserrat Arre, el libro que cuestiona el mito de un Chile blanco

La historiografía oficial, la educación y los discursos han sistemáticamente invisibilizado la huella de personas africanas y afrodescendientes en la sociedad chilena.

“Esta idea de que la esencia y origen de las personas chilenas es ‘criolllo-blanco’ es un discurso que se comienza a fraguar desde fines del siglo XVIII, pero se fortalece en las primeras dos décadas desde la Independencia”, explica Montserrat Arre, escritora y académica.

En No teníamos negros, la autora entrega un análisis urgente, que aborda cómo el racismo y las políticas de blanqueamiento han operado históricamente y lo siguen haciendo a nivel social e institucional.

“Pensar nuestras raíces africanas es un tema siempre necesario, porque es sacar a la luz ‘nuestras vergüenzas’, esos secretos familiares que no queremos contar, pero que al hablarlos nos permiten sanar heridas”, reflexiona Arre.

En 211 páginas se analiza cómo, desde hace más de cien años, en Chile ha existido la creencia de que somos uno de los pocos países “blancos” en Latinoamérica y, por ende, sin orígenes afrodescendientes en nuestra genealogía y cultura. Y es que, de acuerdo a la autora, “cuesta mucho integrar estas reflexiones en espacios que muchas veces son bastante conservadores y, sobre todo, europeístas”.

Los temas tratados en este libro afectan tanto a las personas hoy reconocidas como afrodescendientes chilenas como a la percepción de la identidad nacional. “Discutir el racismo sobre el cual la sociedad chilena se ha edificado es un tema urgente y esencial, sobre todo en el presente”, asegura Montserrat Arre, concluyendo que “hablar sobre este tema tiene que estar en la agenda pública y educativa”.

