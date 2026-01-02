La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile inicia 2026 celebrando sus 85 años de vida

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá dos conciertos especiales con motivo de su 85° aniversario, los días viernes 9 y sábado 10 de enero a las 19:30 horas, dirigidos por la maestra invitada y consejera artística del elenco, Barbara Dragan.

La agrupación musical se presentó por primera vez el 7 de enero de 1941 en el Teatro Municipal de Santiago, bajo la dirección de su primer director titular, el maestro Armando Carvajal. Es uno de los conjuntos sinfónicos con más trayectoria de Latinoamérica y el primero creado en Chile como organización estatal permanente.

“Es un aniversario grande, uno que queremos compartir con los públicos y que marca también una nueva etapa de la orquesta, que celebra su aniversario por primera vez en su anhelada casa propia, la Gran Sala Sinfónica Nacional”, manifestó Dominique Thomann, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, organismo que administra este cuerpo artístico estable.

El programa incluirá la afamada y monumental Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, de Tres aires chilenos, Allegro moderato de Enrique Soro y Divertimento concertante para contrabajo y orquesta de Nino Rota, pieza que tendrá como solista a Claudio Faúndez, contrabajista del elenco y ganador del Concurso de tuttis que se realiza anualmente para definir al solista de esta celebración.

“Me siento inmensamente feliz de haber sido escogido como ganador de este concurso. Fueron varios meses, por no decir más de un año, de trabajo en esta obra, ya que esta es mi segunda oportunidad concursando con el Divertimento. Ha sido un proceso de pulir detalles y refinar cada sección para llegar a este resultado. Siento que es un premio al trabajo y, sobre todo, a la constancia”, comenta el solista.

Claudio Faúndez es integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile desde 2022, tras adjudicarse un exigente concurso. Previamente, se desempeñó en diversas orquestas regionales del país, entre ellas la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, la Orquesta Clásica del Maule y la Orquesta Municipal de Copiapó, además de colaborar con la Orquesta Filarmónica de Santiago en el Teatro Municipal de Santiago.

Sobre el Divertimento concertante de Nino Rota, Faúndez destaca que “es una obra muy importante dentro del repertorio del contrabajo y de la música clásica en general. Tiene una arquitectura muy bien construida y una orquestación preciosa”. Asimismo, subraya que se trata de una pieza especialmente exigente: “No es una obra sencilla de ejecutar ni de montar, ya que requiere una instrumentación muy amplia, con una gran sección de cuerdas, maderas dobles, bronces y percusión. No cualquier orquesta puede interpretarla, y qué mejor que la Orquesta Sinfónica Nacional para hacerlo”.

El solista agrega que este concierto podría marcar un hito: “Hasta donde tengo entendido, esta sería la primera ejecución profesional de la obra en Chile. Se ha interpretado en contextos académicos o con piano, pero no de esta manera. Por eso también me genera mucha emoción poder presentar esta obra a un público masivo”.

Las entradas para este concierto están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.