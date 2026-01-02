Los 15 filmes más esperados de 2026: de ‘The Odyssey’ a ‘The Devil Wears Prada 2’

Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes -los nuevos ‘Avengers’, ‘SpiderMan’ o ‘Supergirl- y también los trabajos de cineastas consagrados como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar o Steven Spielberg.

Sin olvidarnos de las nuevas entregas de ‘The Devil Wears Prada’, ‘Dune’ o ‘Toy Story’ y del salto al cine de ‘Mandalorian and Grogu’. Estas son las 15 películas más esperadas de 2026:

‘The Odyssey’

Uno de los títulos más esperados es la adaptación de ‘La Odisea’ a cargo de Christopher Nolan y con Matt Damon como Odiseo en un espectacular reparto que también cuenta con Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. Habrá que esperar al 17 de julio para ver esta cinta que se ha grabado enteramente con cámaras Imax (la primera en hacerlo).

‘The Devil Wears Prada 2’

Desde que se anunció que habría secuela del filme que en 2006 lanzó al estrellato a Anne Hathaway, los fans se han vuelto locos. Cada look de Hathaway y Meryl Streep en el rodaje se ha analizado con lupa y a eso se añade que al reparto, además de Emily Blunt y Stanley Tucci, se han unido caras nuevas, como las de Sydney Sweeney o Kenneth Branagh. El 30 de abril en cines.

‘Avengers: Doomsday’

Poco se sabe de la nueva entrega de los Avengers, más allá de la lista interminable de nombres que van a aparecer y de que no se estrenará hasta el 18 de diciembre. Chris Evans -retirado como Capitán América en ‘Endgame’- es el último nombre que se ha unido a compañeros como Robert Downey Jr. (aunque como malvado), Chris Hemsworth, Pedro Pascal o Florence Pugh.

‘Mandalorian y Grogu’

El éxito de la serie ‘The Mandalorian’, protagonizada por Pedro Pascal, saltará a la gran pantalla con el mandaloriano y Grogu como los protagonistas de una historia de la saga de ‘Star Wars’ en la que Baby Yoda se hace más independiente. Sigourney Weaver o Jeremy Allen White (como Rotta the Hutt, hijo de Jaba the Hutt) se incorporan a una película prevista para mayo de 2026.

‘Wuthering Heights’

La británica Emerald Fennell deslumbró con la serie ‘Killing Eve’ y con el filme ‘Promising Young Woman’. Ahora se atreve con una nueva adaptación de ‘Cumbres borrascosas’, una de las grandes historias de la literatura de su país. Y ha elegido como protagonistas nada menos que a Jacob Elordi y Margot Robbie. La expectación para ver este filme en febrero está servida.

‘Dune 3’

También hay gran expectación por la continuación de la saga Dune creada para el cine por el canadiense Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamaet y Zendaya. En esta nueva entrega, que se estrenará a final de año, tendrán más presencia Florence Pugh y Anya Taylor-Joy, además de los habituales Josh Brolin, Javier Bardem o Rebecca Ferguson en un reparto al que se incorpora Robert Pattinson.

‘Digger’, de Alejandro González Iñárritu

En octubre llegará a las salas ‘Digger’, el nuevo filme del director mexicano Alejandro González Iñárritu, nada menos que con Tom Cruise de protagonista. Una “comedia de proporciones catastróficas”, es como ha calificado esta cinta el actor.

‘Disclosure Day’

En junio se estrenará el nuevo trabajo de Spielberg, ‘Disclosure Day’, una historia de ciencia ficción con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth o Eve Hewson, que se plantea qué haríamos los seres humanos si descubriéramos que no estamos solos en el universo.

‘Spider-Man: Brand New Day’

Tom Holland se vuelve a meter en el traje de Spider-Man la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por el británico tras ‘Homecoming’ (2017), ‘Far From Home’ (2019) y ‘No Way Home’ (2021), que fue la película más taquillera en el mundo ese año, con una recaudación de 1.910 millones de dólares.

‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar

El argentino Leonardo Sbaraglia y la hispanoargentina Bárbara Lennie protagonizan el nuevo trabajo de Almodóvar, que se centra en Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y que tiene en su pareja, Bonifacio, a su tabla de salvación.

‘Narnia: The Magician’s Nephew’

Tres años después de arrasar con ‘Barbie’, la directora Greta Gerwig dirige una nueva versión de ‘The Chronicles of Narnia’, que servirá como precuela de la cinta de 2055 y adapta ‘The Magician’s Nephew’ (‘El sobrino del mago’), la sexta novela de la saga literaria de C.S. Lewis. Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey protagonizan un filme que llegará a las salas en noviembre.

‘Toy Story 5’

El 19 de junio se estrenará la quinta película de ‘Toy Story’, más de 30 años después de la original, que es de 1995. En esta ocasión los juguetes se enfrentan a la tecnología, que amenaza los juegos tradicionales.

‘The Social Reckoning’

En una especie de continuación de ‘The Social Network’, Aaron Sorkin vuelve al mundo de Facebook, ahora para contar cómo se destaparon los secretos más oscuros de la red social. Jeremy Allen White y Mikey Madison protagonizan este filme que veremos en octubre.

‘Michael’

Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael en un biopic sobre el ‘rey del pop’, dirigido por Antoine Fuqua y que se lanzará el 24 de abril. Un “retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”.

‘Supergirl’

‘Supergirl: Woman of Tomorrow’, protagonizada por Milly Alcock, seguirá la historia y el oscuro origen de Kara Zor-El antes de aterrizar en la Tierra, un intento de recuperar un personaje que no ha enganchado al público y que llega a los cines el 26 de junio.