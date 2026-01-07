Museo de la Memoria celebra su aniversario número 16 junto a 50 años de la Vicaría de la Solidaridad

Este sábado 10 de enero, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebrará su 16° aniversario en una jornada abierta a la comunidad que, además, conmemorará los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, una de las experiencias más relevantes en la defensa de los derechos humanos en Chile.

La actividad se desarrollará desde las 11:00 horas en la Plaza Inclinada del Museo, y contará con una programación cultural que invita al encuentro, la memoria y la reflexión.

La celebración incluirá las presentaciones musicales de Dúo Pajarito y León Kodaa, artista seleccionado del programa Mala Memoria Freestyle, quienes serán parte de esta jornada conmemorativa.

En el marco del aniversario, se inaugurará la exposición “Memoria y Verdad: Vicaría de la Solidaridad a 50 años de su creación”, muestra que releva el legado de la Vicaría de la Solidaridad, fundada en 1976 por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en un contexto de represión y violencia estatal.

La exposición recorre el trabajo colectivo desarrollado por abogadas y abogados, asistentes sociales, religiosas, religiosos y laicos, quienes, desde la solidaridad y el compromiso ético, brindaron acompañamiento, protección y denuncia a miles de personas perseguidas y a sus familias. La muestra releva una historia que trascendió a la Iglesia y se consolidó como un referente fundamental para la memoria y los derechos humanos en Chile.

La jornada será un evento inclusivo, con apoyo en lengua de señas.

La invitación está abierta a toda la comunidad a participar de esta doble conmemoración que une música, memoria y derechos humanos.

Información de la actividad:

Sábado 10 de enero

Desde las 11:00 h

Explanada y Plaza Inclinada – Museo de la Memoria y los DD.HH. (Matucana 501, Metro Quinta Normal)

Entrada liberada

Evento inclusivo con apoyo en lengua de señas