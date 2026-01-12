Concierto sinfónico “Carmina Burana” será transmitido en vivo a todo el país

En dos horas, las entradas para ver “Carmina Burana” en el Estadio Nacional se agotaron, augurando un lleno total el próximo sábado 17 de enero en la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.

Sin embargo, las miles de personas que lleguen al recinto ñuñoíno no serán las únicas que podrán disfrutar del espectáculo porque TVN y UCHILE TV transmitirán en vivo y en directo el concierto.

Además, Radio Universidad de Chile se sumará a esta transmisión de la obra escrita por el compositor alemán Carl Orff y llegará a diversos rincones a través del 102.5 en Santiago y su señal online en radio.uchile.cl

Las transmisiones se inician este sábado 17 de enero a contar de las 19:30 hrs. Las señales de UCHILE TV están disponibles, acá.

Para la realización de este multitudinario evento se han unido diversos organismos públicos y privados, entre ellos, Banco Santander como auspiciador principal, TVN que transmitirá esta cita cultural; Bizarro Live Entertainment en la producción; y Puntoticket a cargo del sistema de entradas. También auspician esta edición importantes instituciones y empresas como BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch, CMPC, Metro de Santiago, Instituto Nacional del Deporte, Parque Estadio Nacional y ACHS.

Más sobre el concierto en uchile.cl y en el siguiente video: https://youtu.be/ AZIsAcnn6Ic