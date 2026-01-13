Zoco presenta Ciclo de Jazz de Verano con homenajes a las grandes figuras del género

Centro para las Artes Zoco (Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea).

Jueves 15, 22 y 29 de enero; 5, 12 y 19 de febrero, 20:00 horas.

Entradas en Punto Ticket

El jazz vuelve para tomarse el verano en el Centro para las Artes Zoco con Maestros del piano, un nuevo ciclo que pone en el centro a las grandes figuras que transformaron este instrumento en el jazz moderno.

Entre el 15 de enero y el 19 de febrero, todos los jueves a las 20:00 horas, seis conciertos invitarán a recorrer distintas estéticas del género –del hard bop y el jazz modal a la fusión y los cruces latinoamericanos– a través de homenajes a compositores y pianistas esenciales de la historia del jazz.

Interpretado por destacados músicos de la escena nacional, el ciclo propone un recorrido por el piano como eje creativo y motor de innovación, combinando repertorios clásicos, arreglos originales e improvisación en vivo. Una programación que dialoga con la tradición del jazz, pero que se activa desde el presente, a través de miradas locales, identidades propias y nuevas formas de escucha.

El ciclo se inaugurará el jueves 15 de enero con Maestros del teclado: Chick Corea & Herbie Hancock, un concierto que pone en diálogo a dos figuras esenciales que redefinieron el rol del piano en el jazz moderno y la fusión. El trío integrado por Nacho Mena, Felipe González y Pablo Contreras recorrerá composiciones emblemáticas de ambos creadores —como Spain, 500 Miles High, La Fiesta, Cantaloupe Island y Maiden Voyage— junto a obras originales de Nacho Mena en versiones especialmente arregladas para este formato y con espacios de improvisación. Una experiencia donde tradición e innovación conviven de manera orgánica, con el piano como centro expresivo y motor creativo.

La siguiente fecha –jueves 22– tendrá al centro a McCoy Tyner, uno de los arquitectos fundamentales del jazz modal y figura clave del histórico cuarteto de John Coltrane. Su estilo robusto, rítmico y profundamente espiritual –que expandió las posibilidades armónicas y percutivas del piano– será llevo al escenario por Carlos Cortés Trío, integrado por Carlos Cortés en batería, Santiago Monroy en piano y Rodrigo Espinosa en contrabajo.

El ciclo se abre también hacia el jazz contemporáneo latinoamericano con un homenaje a Danilo Pérez –jueves 29 de enero–, una de las voces más influyentes del género a nivel global. Pianista, compositor y educador panameño, Pérez ha construido una obra que integra el jazz moderno con ritmos afro-latinos, folclor centroamericano y una dimensión humanista y espiritual muy marcada, tanto en su carrera solista como en su trabajo junto al Wayne Shorter Quartet. Este programa estará a cargo de Orion Lion Trío, liderado por Orion Lion (Orión Morales), cuya propuesta cruza jazz moderno, raíces territoriales e improvisación colectiva, entendiendo el jazz como un lenguaje global y, al mismo tiempo, profundamente situado.

En febrero, el ciclo regresa el jueves 5 en una dimensión más íntima y lírica con un concierto dedicado a Michel Petrucciani. Su música –breve e intensa– recorre desde el bebop y el post-bop hasta la balada más introspectiva. Su legado será revisitado por Felipe Riveros Trío, integrado por Felipe Riveros en piano, Marcelo Córdova en contrabajo y Nacho Mena en batería.