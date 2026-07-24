Presidentas de la Suprema y el TC se reúnen tras disputa por recurso ligado al CAE

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió este viernes en el Palacio de Tribunales a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Pía Silva Gallinato, en una audiencia protocolar marcada por el reciente desencuentro entre ambas instituciones.

Silva llegó acompañada por el ministro del TC Raúl Mera. Durante la cita, las autoridades conversaron sobre mecanismos de colaboración interinstitucional y la realización conjunta de actividades de extensión.

La ministra asumió la presidencia del organismo el pasado 13 de julio. Integra el tribunal desde junio de 2018, cuando fue designada por la Corte Suprema.

El antecedente del CAE

El encuentro ocurrió un mes después de una disputa originada por un recurso presentado por un deudor del Crédito con Aval del Estado (CAE). El TC solicitó explicaciones luego de que la Tercera Sala de la Suprema confirmara la inadmisibilidad de una acción de protección contra la Tesorería, pese a que el organismo constitucional había ordenado congelar el procedimiento.

Chevesich restó dramatismo al episodio y afirmó que “no hay choque de trenes”, argumentando que ambos tribunales debían resolver asuntos diferentes dentro de sus respectivas competencias.

Como parte de sus visitas protocolares, Silva también acudió este viernes a La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast. En esa audiencia participaron el ministro del TC Miguel Ángel Fernández y el ministro de Justicia, Fernando Rabat.