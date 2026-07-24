Gabriel Hernández asumirá como decano de Derecho de la Universidad de Chile

El profesor titular del Departamento de Derecho Privado Gabriel Hernández Paulsen fue elegido como nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para el período 2026-2030.

Hernández obtuvo el 53,71 % de los votos en la segunda vuelta realizada este viernes 24 de julio, superando a la académica del Departamento de Derecho Procesal Renée Rivero Hurtado, quien alcanzó el 46,29 %.

La elección registró una participación récord del 96,26 % del padrón: votaron 335 de los 348 docentes habilitados. Hernández consiguió 108,5 votos ponderados, mientras Rivero sumó 93,5.

Cambio de mando en agosto

La votación se desarrolló de manera electrónica mediante la plataforma UParticipa, entre las 9:00 y las 17:00 horas. El proceso fue supervisado y ratificado por la junta electoral local, presidida por el vicedecano subrogante Francisco Agüero.

El nuevo decano asumirá el lunes 31 de agosto, durante la ceremonia de cambio de mando de la facultad.

Hernández es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Derecho por la Universidad de Chile. También es doctor en Derecho Privado y máster en Derecho Empresarial por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Trayectoria académica y de gestión

Con más de veinte años de trayectoria docente, desde el 2022 integra el Senado Universitario. Además, fue director del Departamento de Derecho Privado y del Doctorado en Derecho.

Actualmente dirige el Programa de Derecho del Consumo y la Revista de Derecho Privado, y forma parte del Comité de Ética de la Investigación de la facultad. Sus áreas de investigación incluyen contratos, responsabilidad civil, consumo y familia, materias en las que suma más de setenta publicaciones.

También ha encabezado proyectos Fondecyt, participado en investigaciones internacionales y ejercido como consultor para ministerios, el Senado, comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Servicio Nacional del Consumidor y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos.