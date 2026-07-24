Investigación por la “cuota Kusanovic”: Fiscalía incauta celulares y computadores del senador

La Fiscalía Regional de Magallanes concretó este viernes una nueva diligencia en la investigación que lleva adelante contra el senador Alejandro Kusanovic (independiente, cercano al Partido Social Cristiano), luego de que la Policía de Investigaciones incautara teléfonos celulares y computadores del parlamentario para ser sometidos a peritajes.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, tras una solicitud presentada por el Ministerio Público, y se realizó cerca de las 9:00 horas.

La diligencia incluyó tanto las oficinas parlamentarias de Kusanovic en Punta Arenas como su domicilio particular.

Durante el operativo, los detectives también incautaron equipos electrónicos pertenecientes al jefe de gabinete del senador, los que ahora serán analizados para determinar si contienen antecedentes de interés para la investigación.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por un exfuncionario de la oficina parlamentaria del legislador, quien acusó haber sido obligado a devolver parte de su remuneración durante el tiempo que trabajó para el senador, lo que dio paso a una investigación por delitos vinculados al uso de asignaciones parlamentarias.

Según la denuncia, presentada en febrero ante la Unidad de Contraloría del Senado, el exencargado de la oficina parlamentaria de Puerto Natales —cargo que desempeñó entre marzo de 2022 y diciembre de 2025— fue informado antes de asumir sus funciones de que debía restituir mensualmente $500 mil de su sueldo.

El denunciante también sostuvo que debía asumir con recursos propios diversos gastos de funcionamiento de la oficina parlamentaria.

Asimismo, afirmó que posteriormente las devoluciones comenzaron a realizarse mediante transferencias y depósitos bancarios, acompañando comprobantes y conversaciones de WhatsApp que, según indicó, respaldan el mecanismo denunciado.

Solo por concepto de las restituciones mensuales, aseguró haber entregado cerca de $23 millones durante su relación laboral con la oficina parlamentaria.

Tras conocerse estos antecedentes, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, confirmó la apertura de una investigación penal, la que continúa en desarrollo con diversas diligencias.

La incautación de los dispositivos electrónicos forma parte de esas actuaciones y busca recopilar evidencia digital que contribuya al esclarecimiento de los hechos denunciados.

Consultado sobre el procedimiento, el equipo del senador Alejandro Kusanovic informó a radio Biobio que el parlamentario no realizará declaraciones respecto de las diligencias efectuadas por la Fiscalía.