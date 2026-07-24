Carlos Cruz y emergencia en el norte del país: “No hemos tomado conciencia del cambio climático”

El director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, advirtió que las recientes emergencias climáticas en el norte del país evidencian que Chile aún no ha asumido plenamente el impacto del cambio climático y llamó a replantear la forma en que se diseñan las obras de infraestructura.

“Yo creo que no hemos tomado suficiente conciencia de la profundidad del cambio climático”, afirmó durante una entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, al analizar los daños provocados por los sistemas frontales que han afectado diversas regiones del país.

Según explicó, los fenómenos extremos dejarán de ser excepcionales y tenderán a repetirse con mayor frecuencia. “Situaciones como estas van a empezar a ocurrir con mayor frecuencia, porque estamos enfrentados no solo al fenómeno del Niño, que es un fenómeno natural (…), sino que estamos enfrentados también a un profundo cambio climático”, sostuvo.

En ese contexto, planteó que las experiencias derivadas de estas emergencias deben traducirse en cambios permanentes en la planificación de la infraestructura. “Lo que tenemos que empezar a hacer es incorporar estas experiencias, de tal manera de que no tengamos que reparar ahora y enfrentar episodios similares en el futuro”, señaló.

Cruz explicó que el Consejo de Políticas de Infraestructura ha impulsado una visión centrada en la resiliencia de las obras públicas, entendida desde distintos ámbitos. “La capacidad de reacción que tienen las obras cuando vienen episodios de esta naturaleza y su defensa, y la capacidad de reposición de esas obras una vez que ocurren los eventos, de tal manera de poder recuperar lo antes posible los servicios para los cuales están diseñados”, indicó.

El exministro agregó que existe un tercer desafío en el que, a su juicio, el país presenta un importante rezago: la redundancia de la infraestructura. Explicó que la planificación debe contemplar alternativas que permitan mantener la conectividad y el abastecimiento cuando una obra resulte inutilizable por una emergencia.

Como ejemplo, mencionó la necesidad de contar con abastecimiento marítimo para ciudades costeras cuando los caminos queden interrumpidos, utilizar transporte aéreo en determinadas zonas o fortalecer el uso del ferrocarril en el sur del país para enfrentar problemas de conectividad.

“Tenemos que mirar esto desde una perspectiva mucho más integral, cosa que todavía estamos bastante lejos de hacer”, concluyó.

Las declaraciones se producen mientras continúan los efectos de los sistemas frontales que han afectado al país durante las últimas semanas. De acuerdo con un estudio de la consultora Colliers, las pérdidas acumuladas entre las regiones de Atacama y La Araucanía superan los US$700 millones, considerando daños en infraestructura pública y privada, viviendas, agricultura, comercio, turismo y minería.