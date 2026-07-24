Caso Sartor: declaran en calidad de testigos Victoriano Cerda y Marcelo Pesce

El abogado Victoriano Cerda y el ingeniero comercial Marcelo Pesce comparecieron esta semana ante la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente para declarar como testigos en la investigación del caso Sartor, en momentos en que el Ministerio Público se prepara para formalizar a 11 personas por distintos delitos vinculados al grupo financiero.

Ambos acudieron este jueves a las dependencias de la fiscalía, donde prestaron declaración ante el fiscal Juan Pablo Araya, quien lidera las indagatorias. Según personas cercanas a ambos, lo hicieron en calidad de testigos.

Las diligencias se producen en una etapa clave de la investigación. Hace dos semanas, la Fiscalía solicitó audiencia para formalizar al excontrolador de Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery, junto a exdirectores y ejecutivos de la administradora general de fondos y representantes del factoring Emprender Capital. Los querellantes, además, buscarán que varios de ellos queden sujetos a prisión preventiva.

Durante las últimas semanas, la mayoría de los futuros formalizados ha declarado ante el Ministerio Público, en un proceso en que varios han intentado acreditar colaboración con la investigación.

En ese contexto fueron citados Cerda y Pesce, quienes hasta ahora no habían prestado declaración en la causa penal, pese a que algunos querellantes habían solicitado esa diligencia.

Uno de los antecedentes considerados por la fiscalía corresponde a la declaración entregada en junio por el exejecutivo de Sartor Alfredo Harz, quien afirmó que Victoriano Cerda estuvo detrás de parte del financiamiento utilizado en la compra de Azul Azul al empresario Carlos Heller, operación concretada por Sartor a mediados de 2021.

La administradora general de fondos Toesca, que administra por mandato de la Comisión para el Mercado Financiero parte de los fondos intervenidos de Sartor, también solicitó este año que ambos prestaran declaración, en el marco de su querella relacionada con la operación de Azul Azul.

Cerda y Pesce ya habían comparecido anteriormente ante la Comisión para el Mercado Financiero, el 9 de abril de 2025, aunque esa declaración estuvo centrada en los proyectos inmobiliarios que desarrollaban junto a Sartor en Miami y no en la adquisición de Azul Azul.

En esa oportunidad, Cerda señaló que conoció a Pedro Pablo Larraín en 2020 y explicó que Sartor financió una inversión denominada Brickell City Centre.

Pesce, por su parte, indicó que Sartor financió dos proyectos inmobiliarios y refinanció un tercero. Además, detalló que mantenía sociedades con Cerda tanto en Chile como en Estados Unidos.

Según declaró, ambos eran socios en Cible SpA., dedicada a consultorías en el área farmacéutica, y en Especta SpA., sociedad matriz del club Huachipato mientras fueron sus propietarios. También explicó que participaban en distintas sociedades vinculadas a proyectos inmobiliarios en Miami.

“En las sociedades chilenas nos dividimos las tareas junto a Victoriano. Yo me suelo dedicar a la parte administrativa y él a la comercial”, declaró entonces Pesce, agregando que en las sociedades estadounidenses Cerda era quien mantenía la relación con los administradores de los proyectos y conducía esas inversiones.