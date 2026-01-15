Nuevas entradas disponibles para ver a “Carmina Burana” gratis en el Estadio Nacional

Con el objetivo de sumar a más personas a este concierto histórico y para responder al entusiasmo del público que agotó las entradas en dos horas, la Universidad de Chile y Bizarro liberaron, a través del sistema Puntoticket, nuevas ubicaciones para “Carmina Burana” este sábado 17 de enero en el Estadio Nacional.

Con un nuevo stock limitado de tickets, el público podrá asistir de manera gratuita a disfrutar de la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX. Estos boletos se pondrán a disposición del público este viernes 16 de enero a las 10.00 am a través del sistema Puntoticket. Además, para todo el país, el concierto será transmitido por TVN y UCHILE TV y también, al mundo, a través de Radio Universidad de Chile.

“Es segunda vez que la Universidad de Chile ofrece un concierto sinfónico en el Estadio Nacional. El año pasado tuvimos un momento de gloria con la Novena Sinfonía de Beethoven y eso nos hizo volver. Es difícil, porque organizar un evento de esta envergadura requiere de muchas personas y voluntades, a quienes agradecemos. La Universidad de Chile tiene un compromiso con la cultura como bien público y seguiremos esforzándonos por cumplirlo, porque es fundamental para nuestro país”, señaló la Rectora de la U. de Chile, Rosa Devés.

“Es una alegría para nuestros elencos poder presentarse ante un público tan grande, tan masivo y tan alegre, compuesto con familias, a quienes esperamos en este concierto. Carmina Burana es una obra que habla sobre la fortuna, sobre el amor en sus distintas fases, sobre las estaciones del año, temas muy cercanos que, a pesar de que tiene textos que se escribieron en la época medieval, hoy siguen estando vigentes. Esperamos que lo puedan disfrutar”, acotó por su parte Dominique Thomann, directora de CEAC.

En tanto, Daniel Merino, gerente de entretenimiento de Bizarro Live entertainment, agregó que “para Bizarro es un honor volver a unirnos a la Universidad de Chile en un proyecto de esta magnitud, que no solo llena el Estadio Nacional de música, sino que también reafirma que el arte y la cultura pueden llegar gratuitamente a miles de personas. Carmina Burana es una experiencia poderosa y queremos que el público viva una noche inolvidable, segura y de excelencia nivel técnico y artístico”.

Recomendaciones y medidas de seguridad

Este anuncio se realizó este jueves a las 13.00 en una actividad en el Estadio Nacional donde también se dieron a conocer las recomendaciones y medidas de seguridad para el evento. En la actividad participaron representantes de TVN, que transmitirá esta cita cultural; y de los auspiciadores Banco Santander, BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch, CMPC, Metro de Santiago, Instituto Nacional del Deporte, Parque Estadio Nacional y ACHs.

Para quienes tienen su ticket, las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 16.00 horas, mientras que el espectáculo comenzará a las 19:30 horas.

Para la jornada hay pronosticadas altas temperaturas, por lo que se recomienda prepararse anticipadamente. Los elementos permitidos para este concierto son: mini ventiladores pequeños recargables, sombrillas de papel con mango de cartón (que deberán ser guardadas durante el espectáculo), bloqueadores líquidos o crema de hasta 200 ml. (no en spray) y abanicos manuales de papel o tela. Además, se permitirá el acceso de botellas de plástico vacías de una capacidad hasta 500 cc o ml., las que podrán ser llenada en los distintos puntos de hidratación en el Estadio Nacional. También se podrán entrar baterías externas de 15 x 7 x 3 cm. máximo.

En cuanto a los elementos que no se pueden ingresar, están los selfie stick, elementos cortopunzantes y armas, sustancias ilícitas y alcohol, bolsos de gran tamaño, elementos de emisión de ruido como pirotecnia, silbatos, etc., cámaras fotográficas profesionales, botellas de vidrio y latas, bancos o pisos y punteros láser o similares.