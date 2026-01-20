Ministerio de las Culturas inaugura flota de bibliomóviles para garantizar el acceso a la lectura

En una ceremonia encabezada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, y la directora nacional del Servicio Nacional del Patrimonio, Nélida Pozo, se realizó este viernes 16 de enero en la Plaza de la Constitución, la inauguración de una nueva flota de Bibliomóviles. El programa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) marca un precedente en la democratización cultural para contar con al menos uno de ellos en cada región del país de una biblioteca móvil de última generación.

En la actividad, la ministra Carolina Arredondo destacó “Hoy es un día muy significativo, porque no estamos presentando solo una flota de vehículos: estamos poniendo en movimiento una convicción profunda del Estado de Chile, y que es una prioridad para el gobierno del Presidente Gabriel Boric: garantizar el acceso a la lectura y al conocimiento en todo el país, sin importar la distancia o la geografía”, quien agregó “Estos bibliomóviles no solo transportan libros. Transportan encuentros, imaginación y memoria. En ellos hay una colección diversa, cuidadosamente seleccionada que incluye narrativa, poesía, divulgación científica, patrimonio natural y memoria de los pueblos originarios”.

El proyecto no solo renueva la antigua flota de Dibamóviles que se piloteó en cuatro regiones del país (Coquimbo, RM, Maule, Aysén), sino que establece un sistema de gestión territorial basado en la pertinencia geográfica. Gracias a un proceso colaborativo, cada región seleccionó un vehículo que fuese el más apto para su clima y diversidad de terrenos, resultando en un bibliomovil para 15 regiones del país que incluye furgones y camiones con tracción 4×2 y 4×4, garantizando que el servicio no se detenga por condiciones de nieve, barro o aislamiento extremo.

Cada bibliomóvil será entregado con una colección inicial de cerca de 380 libros, que prioriza la bibliodiversidad, integrando un amplio catálogo de sellos nacionales e internacionales de alta calidad gráfica y literaria, incluyendo libros para todas las edades e intereses, como títulos para niñas, niños y jóvenes, narrativa gráfica, poesía chilena, manuales y textos informativos. Además, la selección tiene un énfasis importante en la pertinencia territorial y la divulgación científica, ofreciendo títulos sobre patrimonio natural, flora, fauna y memoria de pueblos originarios. Asimismo, la colección apoya la labor de quienes mediarán en terreno, a través de la incorporación de soportes de mediación lectora, como sets de láminas con cuentos para kamishibai.

Tecnología y sustentabilidad

La nueva flota destaca por su compromiso con el medioambiente y la inclusión. Los vehículos cuentan con:

Autonomía energética: equipados con paneles fotovoltaicos y baterías que permiten una operación de hasta ocho horas sin conexión eléctrica externa.

Inclusión universal: rampas plegables y elevadores hidráulicos (en el caso de los camiones), para el acceso de personas con movilidad reducida.

Capacidad y confort: los furgones pueden transportar cerca de 1.500 ejemplares, mientras que los camiones alcanzan los 2.000 libros, incluyendo además climatización, áreas para el personal y conectividad para la ciudadanía.

Un servicio bibliotecario con historia

Desde fines de los años 60 con la inauguración del histórico del bibliobús de la Universidad de Chile, operativo por casi 30 años; y posteriormente en 1998 con la creación los Dibamóbiles. Mientras que desde 2017 es el tercer país en el mundo en celebrar el Día del Bibliomóvil, a través del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP). Esta nueva etapa del Serpat busca fortalecer la Red de Bibliomóviles existentes, que hoy suman 53 servicios activos, entre ellos, la gran mayoría (50) dependientes administrativamente de los municipios.

Durante la jornada, autoridades y asistentes participaron de un préstamo simbólico de libros y recorrieron las unidades que partirán a las diversas regiones y estarán operativas durante 2026, con trazado de rutas, lugares, días y horarios de funcionamiento en las distintas localidades que visitarán.